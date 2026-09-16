США могут передать Украине лицензию на более старые ракеты Patriot: о какой модели идет речь

Patriot

Реклама

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может получить лицензию на производство ракет в Patriot «менее современной версии», вероятнее всего касается PAC-2 GEM-T. Несмотря на более старую конструкцию и более низкую эффективность против баллистических целей, эта ракета имеет важное преимущество — ее гораздо проще масштабировать в производстве.

Об этом пишет Defence Express.

Реклама

Для Patriot серийно производят два основных типа ракет — PAC-3 MSE от Lockheed Martin и PAC-2 GEM-T от Raytheon. Еще одна версия, PAC-3 ACE, находится в разработке.

Реклама

PAC-3 MSE – самая современная из них. Ее серийное производство началось в 2024 году, а главное преимущество – высокая эффективность против баллистических ракет и кинетический принцип перехвата, когда ракета буквально врезается в цель.

PAC-2 GEM-T постарше: ее приняли на вооружение 2002 года, а сама конструкция происходит от ранних версий ракет Patriot 1980-х годов.

Ее возможности против баллистических целей скромнее. PAC-2 GEM-T поражает цель близким подрывом и обломками, а вероятность перехвата оценивается примерно в 60% против 80–90% в PAC-3 MSE. Поэтому по одной баллистической цели может потребоваться запуск не менее двух ракет.

Кроме того, PAC-2 GEM-T имеет меньшие показатели дальности и высоты перехвата.

Реклама

Почему более старая ракета может быть выгоднее

Главное преимущество PAC-2 GEM-T – проще производство.

В ней нет ряда сложных и дорогостоящих компонентов, сдерживающих выпуск PAC-3 MSE: активной радиолокационной головки самонаведения, газодинамической системы поперечного маневрирования и двухимпульсного твердотопливного двигателя.

Именно поэтому Германия решила локализовать производство PAC-2 GEM-T. На предприятии COMLOG планируется выпускать около 180 таких ракет в год.

Для сравнения, производство PAC-3 MSE в Японии ограничено примерно 30 единицами в год и не может быть быстро увеличено из-за зависимости от отдельных компонентов, в частности головок самонаведения.

Реклама

Есть еще один вариант

По словам Трампа о «менее современной версии», теоретически может подразумеваться и будущая PAC-3 ACE.

Она также будет упрощена, без части сложных элементов PAC-3 MSE, и не сможет осуществлять кинетическое перехват. Зато, по оценке Lockheed Martin, должно стоить примерно вдвое дешевле.

Однако первый пуск PAC-3 ACE запланирован только на начало 2028 года, а завершение разработки может прийтись уже на 2030-е.

Поэтому самым реалистичным вариантом для Украины сейчас выглядит именно PAC-2 GEM-T. Несмотря на более низкие характеристики, ее проще и быстрее производить в больших количествах, что в условиях дефицита ракет для Patriot может оказаться более важным преимуществом.

Напомним, Украина работает над новым поколением дронов-перехватчиков для защиты от реактивных «Шахедов». Разработки уже проходят тесты, а все процессы пробуют очень ускорить. По его словам, он заслушал доклады по противодействию российским «Шахедам» и работе с производителями новых перехватчиков.

Ранее также сообщалось, что по информации Kyiv Independent, США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков ПВО Patriot. Именно эта система играет ключевую роль в отражении российских баллистических ракет.

Новости партнеров

Новости партнеров