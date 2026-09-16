Сколько можно хранить мясо в морозилке: сроки для курятины, свинины и говядины

Мясо в морозилке

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Морозильная камера позволяет хранить мясо в течение длительного времени, однако даже у замороженных продуктов есть рекомендованные сроки хранения. Они зависят от вида мяса и способа его обработки, например целая курица может храниться значительно дольше, чем фарш или сырые колбаски.

Поэтому, если мясо пролежало в морозильнике несколько месяцев, следует знать, как долго оно сохраняет наилучшее качество и когда его желательно использовать.

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Может ли мясо испортиться в морозилке

Как утверждают эксперты, если мясо постоянно сохраняется при температуре -18 °C или ниже, с точки зрения безопасности оно может оставаться замороженным неопределенно долго. То есть, рекомендованные сроки хранения — например, 3–4 месяца для фарша или до года для целой курицы — не означают, что на следующий день после их завершения продукт становится опасным.

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Эти термины показывают, как долго замороженное мясо сохраняет лучшее качество. Чем дольше оно лежит в морозильной камере, тем сильнее могут изменяться его вкус и текстура. Мясо постепенно теряет влагу, может стать более сухим и жестким, а жир — приобрести нежелательный привкус.

Сколько хранится говядина и свинина

Срок хранения сырого мяса в морозильной камере зависит от вида и части туши.

Свежую говядину рекомендуют хранить 6-12 месяцев, баранину — 6-9 месяцев, а свиные отбивные и большие куски свинины для запекания — 4-6 месяцев.

Стейки, отбивные и большие куски телятины могут храниться 4-12 месяцев. Для свежей незасоленной ветчины рекомендуемый срок составляет до 6 месяцев.

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Фарш нужно использовать гораздо быстрее

Измельченное мясо имеет более короткий рекомендуемый срок хранения.

Говяжий, свиной, бараний, телячий фарш, а также фарш из курицы или индейки лучше всего использовать в течение 3–4 месяцев после замораживания.

Поэтому если одновременно замораживаете стейки и фарш, именно фарш следует планировать для приготовления первым.

Сколько можно хранить курицу и индейку в морозилке

Целая сырая курица или индейка сохраняет лучшее качество в морозильной камере примерно до одного года.

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Для отдельных частей птицы рекомендованный срок более короткий — до 9 месяцев. Это касается, в частности, комков, бедер и других кусков сырой птицы.

А вот у субпродуктов птицы значительно меньший срок — около 3–4 месяцев.

А как насчет бекона и сырых колбасок

Бекон и сырые колбаски не следует хранить так долго, как обычный кусок мяса.

Для бекона рекомендованный срок в морозильной камере составляет около 1 месяца, а для сырых колбасок из говядины, свинины, курятины или индейки — 1–2 месяца.

Поэтому покупать большое количество таких продуктов с расчетом хранить их замороженными полгода не самая лучшая идея, если важно сохранить их качество.

Как правильно заморозить мясо

Срок хранения зависит не только от вида мяса, но и от того, насколько хорошо оно защищено от воздуха.

Экпсерты советуют дополнительно обернуть магазинную упаковку пленкой или фольгой, а затем положить ее в пакет, предназначенный для замораживания. Перед закрытием пакета необходимо максимально удалить воздух.

Это помогает уменьшить потерю влаги и риск так называемого морозильного ожога — сухих обесцвеченных участков, которые возникают на поверхности продуктов во время длительного хранения.

Морозильный ожог сам по себе не делает продукт опасным, но заметно ухудшает его вкус и текстуру.

Не забывайте подписывать упаковку

Перед тем как отправить мясо в морозильную камеру, следует отметить на упаковке дату замораживания. Это простое правило поможет не гадать спустя несколько месяцев, как давно там лежит продукт.

Лучше складывать запасы так, чтобы более старые упаковки были доступнее и использовались первыми.

Не ждите, пока мясо начнет портиться

Если вы приобрели свежее мясо, но в ближайшее время его готовить не планируете, лучше не оставлять продукт надолго в холодильнике.

По рекомендациям экспертов сырой фарш и свежую птицу нужно использовать или заморозить в течение 1–2 дней, а свежую говядину, свинину, баранину и телятину в виде стейков, отбивных или крупных кусков — в течение 3–5 дней.

Замораживание не улучшит продукт, который уже начал портиться. Поэтому мясо, предназначенное для продолжительного хранения, лучше отправлять в морозильную камеру свежим.

Главное правило хранения мяса

При стабильной температуре −18 °C или ниже замороженное мясо может оставаться безопасным дольше указанных сроков. Однако для хорошего качества лучше ориентироваться на рекомендованные сроки: фарш — 3–4 месяца, куски говядины и свинины — примерно 4–12 месяцев, части птицы — до 9 месяцев, а целая курица или индейка — до года.

Правильная упаковка, стабильная температура и дата на каждом пакете помогут избежать ситуации, когда приходится думать, сколько месяцев мясо уже пролежало в морозильнике.

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