Теряют вкус и текстуру: какие продукты не стоит замораживать

Морозилка / © pexels.com

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Морозильная камера помогает дольше хранить мясо, готовые блюда, овощи и фрукты. Однако некоторые продукты после замораживания становятся водянистыми, кашевидными или теряют вкусовые свойства.

Об этом пишет People.

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Эксперты назвали 15 продуктов, которые не следует замораживать, если вы хотите сохранить их привычную текстуру и вкус.

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Что не стоит замораживать

Молоко, сливки и соусы на их основе после размораживания могут расслаиваться и становиться зернистыми.

Листовую зелень — салат, шпинат и кейл теряют упругость из-за высокого содержания воды.

Вареную пасту после повторного нагрева она часто становится липкой и разваренной.

Сырой картофель — после размораживания он приобретает водянистую и зернистую текстуру.

Яйца в скорлупе — жидкость внутри расширяется, из-за чего скорлупа может треснуть.

Жареные блюда — вместо хрустящей корочки после размораживания они становятся мягкими.

Мягкие сыры — сливочный сыр, рыката и козий сыр могут расслаиваться.

Салаты с майонезом — майонез после размораживания отделяется, а блюдо становится водянистым.

Свежие травы — базилик, кинза и петрушка теряют текстуру. Их лучше измельчить и заморозить с оливковым маслом в формочках для льда.

Огурцы из-за большого количества воды после размораживания становятся мягкими и скользкими.

Йогурт может разделяться на жидкость и густую часть и приобретать зернистую консистенцию.

Целые авокадо после размораживания темнеют и становятся слишком мягкими. Лучше нарезать их кусочками и добавить немного лимонного сока.

Сырые помидоры — теряют упругость и становятся водянистыми. В то же время, их можно замораживать для супов и соусов.

Кофейные зерна — влага и посторонние запахи из морозилки могут негативно повлиять на аромат кофе.

Фрукты с высоким содержанием воды — арбуз и цитрусовые после размораживания становятся мягкими. Их лучше замораживать для смузи или других напитков.

В то же время, большинство этих продуктов не становятся опасными для употребления после замораживания — проблема преимущественно в их текстуре и вкусовых свойствах.

Эксперты также советуют помнить: при замораживании продукты расширяются, поэтому в контейнере следует оставлять немного свободного места.

Как мы писали, не следует автоматически класть все помидоры в холодильник: низкая температура может ухудшить их аромат и вкус. Недозрелые плоды лучше держать при комнатной температуре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Спелые помидоры можно ненадолго охладить, а нарезанные обязательно хранить в холодильнике.

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