Колорадский жук внезапно исчез с огородов Украины: что произошло и вернется ли он

Число колорадских жуков в Украине резко сократилось / © Pixabay

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Колорадский жук в этом году значительно реже встречается на полях в ряде регионов Украины. Такую ситуацию специалисты связывают прежде всего с неблагоприятной для вредителя погодой: на его популяцию повлияли как зимние холода, так и высокие температуры летом. В то же время уже в следующем сезоне ситуация может измениться.

О причинах сокращения численности вредителя изданию «Главком» рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник.

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В этом сезоне на колорадского жука наиболее сильно повлияла жара. Когда температура достигает 35–37 градусов, условия для его размножения резко ухудшаются: яйцекладки пересыхают, а личинки страдают от обезвоживания.

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Однако сокращение популяции началось ещё до лета. Взрослые жуки перезимовывают в земле, а сильные морозы в этом году привели к глубокому промерзанию почвы. После этого наступила длительная прохладная весна, которая также оказалась неблагоприятной для вредителя.

В этом году в разных частях страны, в частности на Волыни, было замечено меньше жуков. Помимо температурных факторов, свою роль сыграли изменения в сельском хозяйстве. В некоторых регионах картофель высаживают на меньших площадях. Из-за сокращения посевов уменьшаются и возможности для массового размножения колорадского жука.

Впрочем, нынешняя ситуация не означает, что опасный для картофеля вредитель надолго исчезнет с украинских полей. Его численность может восстановиться довольно быстро. По прогнозу Олейника, для этого достаточно более благоприятной погоды в следующем году — умеренного тепла в сочетании с достаточным количеством влаги.

Поэтому даже при небольшом количестве жуков отказываться от борьбы с ними не стоит. Эксперт рекомендует применять инсектициды систематически и менять препараты. Чередование средств необходимо для того, чтобы у вредителя не сформировалась устойчивость к определенному действующему веществу.

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Напомним, в конце лета яблоки могут таить неприятный «сюрприз» — даже здоровые на вид плоды иногда уже повреждены плодожеркой. Бороться с вредителем в августе сложнее, однако есть способы защитить урожай.

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