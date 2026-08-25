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Не выбрасывайте старые ковры и гобелены: оказывается, они сейчас безумно популярны, и вот почему
Как использовать винтажный текстиль в современном интерьере и подарить старым вещам вторую жизнь.
Старые ковры и гобелены, еще недавно считавшиеся пережитком прошлого, неожиданно возвращаются в современные интерьеры. Дизайнеры все чаще используют винтажный текстиль в качестве акцента, ведь он помогает сделать дом уютнее, индивидуальнее и визуально интереснее. Поэтому не спешите выбрасывать бабушкин ковер или старый гобелен — вполне возможно, именно они могут стать изюминкой вашего интерьера.
Почему старые ковры снова стали популярными
Современный дизайн постепенно отходит от идеи идеально подобранной мебели и однотонных поверхностей. В моде интерьеры с характером, где сочетаются разные фактуры, цвета и предметы с историей. Поэтому винтажные ковры и гобелены органично вписываются в актуальные стили.
Особо ценятся вещи ручной работы, натуральные материалы, сложные орнаменты и потертые фактуры. Даже небольшие следы времени могут быть преимуществом, ведь они придают текстиль подлинности.
Как использовать гобелен в современном интерьере
Необязательно стелить старый ковер посреди комнаты. Его можно использовать в качестве декоративного акцента у дивана, кровати и обеденной зоны. Важно, чтобы он не перегружал пространство, а дополнял его.
Гобелен может выполнять роль настенного декора. Его можно повесить вместо картины, особенно если помещение оформлено в сдержанном цвете. Большое текстильное изделие придаст стене фактурности и сделает комнату более теплой на вид.
Старый ковер также можно сочетать с современной мебелью. Контраст между лаконичным диваном, деревянными поверхностями и винтажным орнаментом часто выглядит гораздо интереснее, чем новый комплект декора.
Не спешите избавляться от старой вещи
Перед тем как выбрасывать ковер или гобелен, следует оценить его состояние, материал, происхождение и качество. Иногда после профессиональной чистки и небольшого ремонта старая вещь приобретает совсем другой вид.
Винтажный текстиль сегодня ценят не только за практичность, но и его характер. Старый ковер, который годами пылился на чердаке, вполне может получить вторую жизнь и стать стильным акцентом современного дома.