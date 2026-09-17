Опасные места холодильника: где правильно хранить сырое мясо

Мясо может потерять свои вкусовые качества и даже стать опасным. / © pixabay.com

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Большинство людей хранят мясо на верхних и средних полках холодильника, что увеличивает риск заражения кампилобактериозом и кишечной палочкой. Мясной сок — это переносчик бактерий, поэтому следует соблюдать правила гигиены на кухне.

Об этом пишет издание southernliving.

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Согласно рекомендациям, мясо должно лежать на самой низкой полке, где хранится максимальный холод. Очень важно, чтобы мясо заворачивали в упаковку или помещали в герметичный контейнер. Так предотвращается утечка сока и перенос бактерий на другие продукты питания.

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Многие ошибочно используют среднюю полку для хранения сырого мяса. Это повышает риск загрязнения мясным соком продуктов, хранящихся на полке ниже.

Некоторые люди хранят мясо в ящиках для фруктов и овощей — это тоже неправильно.

Если вам не нужно использовать продукт в рекомендуемый срок, заморозьте его, а перед употреблением разморозьте в холодильнике в течение ночи.

Напомним, неправильная разморозка мяса может не только ухудшить его вкус и текстуру, но и создать условия для активного размножения бактерий. Специалисты советуют не оставлять замороженный продукт надолго при комнатной температуре и выбирать способы, позволяющие постепенно повышать его температуру.

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