Субсидию на газ не назначат, если не будет этой справки: где ее получить

Субсидия на газ

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Условия назначения жилищной субсидии на природный газ

2026 оформление жилищной субсидии на природный газ происходит при условии соблюдения строгих требований. Главным требованием получения государственной помощи является отсутствие задолженности за эту жилищно-коммунальную услугу. Клиентам газоснабжающей компании Нафтогаз Украины, ранее имевшим просроченные платежи, необходимо предоставить специальную справку об отсутствии долгов, поскольку без нее государственную помощь не назначат.

Как получить справку об отсутствии задолженности

Компания «Нафтогаз» предусмотрела несколько удобных способов получения необходимого документа, оформить который можно как дистанционно, так и во время личного визита.

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Получение документа онлайн

В дистанционном режиме справку можно оформить через терминалы самообслуживания таких финансовых учреждений и систем как Сбербанк, ПриватБанк, EasyPay и City24.

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Также доступно оформление через личный кабинет на официальном сайте компании. Для регистрации в личном кабинете необходимо зайти на сайт gas.ua, выбрать соответствующий раздел и пройти процедуру регистрации, введя девятизначный номер лицевого счета по квитанции и первые три буквы своей фамилии. Далее нужно указать удобный способ регистрации по электронной почте, телефону или Google, создать пароль из восьми символов и завершить процесс с помощью телефонной верификации.

Получение документа лично

Оформить справку можно во время личного обращения в отделение Нафтогаза или Центр обслуживания клиентов. Для этого заявителю необходимо взять с собой паспорт или ID-карту, номер лицевого счета и EIC-код. EIC-код — это персональный Энергетический Идентификационный код, являющийся уникальным индивидуальным номером потребителя природного газа или электроэнергии. Этот код состоит из 16 символов (из букв и цифр) и используется в единой информационной системе рынка энергоресурсов для идентификации точки коммерческого учета, то есть конкретного объекта газоснабжения или дома. Его обязательно указывают в газовых документах, договорах и платежках.

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