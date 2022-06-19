День батька: Камалія, Осадча та Нікітюк привітали рідних людей

Щороку у третю неділю червня в Україні та світі святкують День батька.

У нашій державі свято стало офіційним лише три роки тому. 2022-го воно припало на 19 червня. У цей день зірки шоубізнесу привітали рідних та поділилися милими фото та дописами у своїх Instagram.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути привітання від артистів.

Хтось зі знаменитостей показав своїх татусів, а хтось коханих чоловіків. Також зірки привітали з Днем батька українських чоловіків-захисників та побажали їм скорішого повернення з фронту до своїх дітей.

Lida Lee

Фото: instagram.com/lidalee_official

"Для кожного батька донька залишається його маленькою дівчинкою. Нехай так і буде. З Днем батька, па! Люблю тебе та обіцяю ніколи не дорослішати у твоєму серці", – написала артистка.

Наталка Карпа

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"Happy Father’s Day! P.S. Ви в курсі, що батько для донечки це цілий всесвіт! Дуже хочу, щоб кожен татусь вернувся до своїх діток з війни, живим і неушкодженим! Молюсь про це щодня!" – розповіла співачка.

Камалія

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сьогодні День тата. Коханий, я вдячна Богу, що подарував мені тебе, ти найкращий тато для наших дівчаток! Дякую, що робиш нас щасливими! Вітаю з Днем батька всіх українських чоловіків-захисників, які, я вірю, обов’язково повернуться додому і обіймуть своїх донечок і синочків! А ще вітаю з професійним святом людей найблагороднішої професії — медичних працівників, ви справжні герої!" – написала знаменитість.

Даніель Салем

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"- Тато, а як українською буде "кінець росії? - Слава Україні!". З днем батька", – написав ведучий.

Катерина Осадча

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"Татко, любий наш татко! Ти найкращий тато в світі, ти щодня кажеш синам про те, як ти їх любиш, де б ти не був в цей час, і це наймиліша традиція в світі. Ми тебе любимо і промовляємо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, як довго не бачимося. Ти тато, що завжди дивиться з синами в один бік і розділяє з ними всі радощі і непорозуміння! Ми тебе любимо любимо любимо… Тисячу разів скажемо це сьогодні і щодня. З Днем тата", – привітала коханого ведуча та зазначила що на обох фото їхній старший син Іван.

Леся Нікітюк

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Тато, зі святом! Ти добрий, смішний і справжній патріот! Ів-Сент-Іван бажає всім здоров’я і перемоги! Люблю! Зі святом всіх ваших татусів, нехай будуть живі і здорові", – поділилася ведуча.

Надя Дорофєєва

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"У мене було два тата – і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю і обом вдячна, але цей допис про тата Льошу, якого вже немає поруч зі мною… Не будучи моїм рідним батьком, він годинами чекав мене під музичною школою, возив мене на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх та вчитися співати та виступати. Він навчив мене позувати, бо любив фотографувати мене, він показав мені величезну кількість класних українських пісень – і однією з наших з ним улюблених була "Росте черешня в мами на городі" Анатолія Горчинського… Тату, я все пам'ятаю і ціную", – поділилася зірка.

Ірина Монатік

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"З Днем батька, моє кохання! Ми любимо тебе і дуже сумуємо за тобою", – написала кохана мультиартиста.

Володимир Остапчук

"Сьогодні знову уві сні чув ваші милі голоси… Головне, що зараз ви в безпеці. Сумую страшенно. Татусь", – поділився шоумен.

Нагадаємо, телеведучий та продюсер Юрій Горбунов вперше показав обличчя їхнього з Катею Осадчою молодшого сина. Допис знаменитість присвятив Дню батька.

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