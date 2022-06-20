В Одеській області ППО збили дві ворожі крилаті ракети

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Одесу та область.
Над обласним центромта районом області сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети. По області загарбники цілилися у ніч проти 20 червня, а по Одесі - вранці.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Над Одесою та районом області знову "мінуснули" ворожі ракети. Дякуємо ППО", - написав він.
Своєю чергою, в ОК "Південь" наголошують, що окупати застосували крилаті ракети типу "Онікс". Удари були завдані з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово анексованому Криму.
"Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а зранку - по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у Чорному морі ворог тримає у готовності до нанесення ракетних ударів п’ять носіїв ракет. Росіяни також збільшують кількість засобів вогневого ураження в західній частині території незаконно захопленого українського Криму.
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