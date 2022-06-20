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В Одеській області ППО збили дві ворожі крилаті ракети

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В Одеській області ППО збили дві ворожі крилаті ракети

Фото: ВМС ЗС України

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Одесу та область.

Над обласним центромта районом області сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети. По області загарбники цілилися у ніч проти 20 червня, а по Одесі - вранці.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Над Одесою та районом області знову "мінуснули" ворожі ракети. Дякуємо ППО", - написав він. 

Своєю чергою, в ОК "Південь" наголошують, що окупати застосували крилаті ракети типу "Онікс". Удари були завдані з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово анексованому Криму.

"Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а зранку - по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, у Чорному морі ворог тримає у готовності до нанесення ракетних ударів п’ять носіїв ракет. Росіяни також збільшують кількість засобів вогневого ураження в західній частині території незаконно захопленого українського Криму.

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