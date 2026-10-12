Реклама

Про це написав політолог Сергій Наумович у Facebook, коментуючи рішення уряду призупинити частину платежів міст і громад.



«Пояснення максимально благородне й традиційне: „грошей немає, війна, треба економити“. Мовляв, тимчасово ріжемо необов’язкові витрати. А тепер дивимося на реальні факти на місцях», — зазначив він.

За словами Наумовича, обмеження фінансування вже створюють проблеми в різних регіонах країни. Зокрема, у Ніжині не можуть закупити ліки для реанімації, а в Тернополі під загрозою зриву опалювальний сезон. У Славутичі люди ризикують залишитися без води, а на Кіровоградщині дітей переводять на дистанційне навчання через відсутність коштів на пальне для шкільних автобусів.

Реклама

У Львові, за твердженням політолога, заблоковані платежі за газ, ремонти лікарень і шкіл та відновлення будинків після російських обстрілів. Також під загрозою опинилися зарплати водіїв трамваїв і двірників. У Стрию освітяни залишилися без зарплат, а в Івано-Франківську громадський транспорт опинився на межі зупинки.

Реклама

Наумович також повідомив про скорочення руху автобусів у Кропивницькому та Кам’янці-Подільському, припинення вивезення сміття у Жванецькій громаді та проблеми з розбором завалів і відновленням зруйнованого житла в Конотопі.

Крім того, на Шепетівщині заблокована підготовка пунктів незламності, у Білій Церкві працівники критичної інфраструктури не отримують зарплат, а в Бердичеві комунальники ризикують залишитися без пального для прибирання вулиць. У Калуші, за словами політолога, немає можливості оплатити ремонт комунальних мереж і підготовку до зими.

Проблеми з фінансуванням базових потреб населення виникли й у Херсоні. Водночас громади не можуть скористатися навіть коштами, наданими міжнародними кредиторами, для відбудови.

«Ліки, вода, тепло, транспорт, зарплати, відновлення після обстрілів. І це лише частина того, що вже потрапило у ЗМІ. А скільки подібних історій розгортається просто зараз у невеликих містах і громадах, які не потрапляють у заголовки новин, страшно навіть уявити», — написав Наумович.

Реклама

Політолог звернув увагу на те, що, за наявною в нього інформацією, на рахунках Казначейства перебуває близько 300 млрд грн, однак громади не можуть отримати кошти для оплати необхідних видатків.

«Тобто гроші фізично є. Але містам їх не дають», — зазначив він.

Наумович поставив питання про те, хто визначає, які платежі місцевих бюджетів проводити, а які блокувати, та за якими критеріями ухвалюються такі рішення.

«Виникає купа логічних запитань, а хто взагалі дає команду, який платіж „пропустити“, а який „заблокувати“? За якими такими негласними критеріями це визначається? Чому при 300 мільярдах у скарбниці країну штовхають у побутовий колапс перед найважчою зимою?» — написав політолог.

Реклама

Інформація про обсяг коштів на рахунках Казначейства, причини обмеження платежів та наведені випадки в громадах потребують підтвердження з боку уряду й Державної казначейської служби.

Нагадаємо, раніше журналіст і експерт Сергій Лямець заявив, що блокування платежів місцевих бюджетів може бути не наслідком нестачі коштів, а спробою встановити ручний контроль над фінансами громад. Він назвав цей механізм «шлагбаумом», через який одні платежі пропускають, а інші блокують на розсуд посадовців.

«Схема, якщо їхня версія підтвердиться, до банальності проста: є умовний шлагбаум, біля якого стоять керівник уряду Сергій Корецький і, за їхніми словами, голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз. Одні платежі пропускають, інші блокують», — написав Лямець.

Він також припустив, що блокування платежів може створювати корупційні ризики, якщо за їх розблокування хтось отримуватиме неправомірну вигоду. «А якщо за можливість розблокувати платежі хтось отримує неправомірну вигоду — це вже питання для правоохоронців», — наголосив журналіст.

Водночас Лямець зазначив, що не може підтвердити чи спростувати існування такого механізму, і закликав уряд пояснити, хто ухвалює рішення про блокування платежів та за якими критеріями. .

Новини партнерів