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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Ставилися як до багажу": українець з інвалідністю два дні не міг вилетіти з Осло

Українець з інвалідністю I групи провів дві доби в аеропорту Осло, так і не потрапивши на рейс додому.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Літак

Літак / © Freepik

Українець з інвалідністю I групи Богдан Волошин провів дві доби в аеропорту Осло. Його не пустили на рейс Ryanair, бо у квитку не вказали перевезення крісла колісного.

Про цей випадок повідомило видання «РБК-Україна».

Що трапилося в аеропорту Осло

Богдан Волошин упродовж двох років перебував у Норвегії під тимчасовим захистом. Під час спроби вилетіти додому з аеропорту Осло рейсом FR7101 авіакомпанії Ryanair чоловік зіткнувся з відмовою в посадці.

За його словами, до норвезької столиці він без перешкод дістався літаком компанії SAS. Однак під час оформлення на рейс лоукостера виник конфлікт через крісло колісне.

«Компанія Ryanair залишила людину з інвалідністю першої групи в аеропорту Гардермуен на два дні. Проблема виникла, коли виявилося, що моє крісло колісне не було вказано у проїзних документах через недбалість персоналу „Kiwi“ — компанії, через яку я придбав квиток», — розповідає чоловік.

Пасажир зазначив, що представники перевізника вимагали додаткову плату за реєстрацію, хоча він оформив її самостійно, витративши 400 крон (близько 1600 грн). У результаті літак вилетів без нього, і Волошину довелося купувати новий квиток та чекати на наступний рейс протягом двох днів.

«Однак представники Ryanair в аеропорту Осло влаштували скандал. Вимагали додаткову плату за реєстрацію, хоча я вже зареєструвався сам, витративши 400 крон, але це нічого не змінило. Тому рейс FR7101 вилетів без мене. У результаті я, людина з інвалідністю І групи, яка пересувається на кріслі колісному, опинився в ситуації, як герой фільму „Термінал“», — каже Волошин.

Богдан визнав, що не повністю зрозумів правила бронювання. Попри це, за його словами, працівники авіакомпанії не допомогли йому й запропонували йти до літака пішки, хоча він не здатний ходити.

«Маю намір подати скаргу щодо такого дискримінаційного ставлення до людини з інвалідністю. До мене ставилися, як до багажу», — додав Богдан.

Що відповіли у сервісі Kiwi та правила Ryanair

У Kiwi пояснили, що пасажир або його представник мали самостійно замовити послугу в розділі «Мої подорожі» — «Спеціальна допомога». Оскільки цього запиту в системі не було, компанія не змогла передати дані авіаперевізнику.

Ryanair не надав чіткої відповіді щодо випадку з Волошиним, а в чаті підтримки лише навели загальні правила перевезення людей з інвалідністю.

«Маємо право відмовити в посадці пасажиру з інвалідністю лише в тих випадках, коли вимоги безпеки або розміри повітряного судна (чи конфігурація його дверей) роблять безпечне перевезення такого пасажира фізично неможливим. Згідно з нашими правилами, пасажири, які потребують допомоги, повинні подбати про її організацію щонайменше за 48 годин до вильоту. Якщо забезпечити безпечні умови перевезення неможливо, у перевезенні може бути відмовлено», — повідомили в чаті підтримки Ryanair.

Щоб уникнути таких ситуацій, фахівці радять замовляти допомогу щонайменше за 48 годин до вильоту, перевіряти її наявність у бронюванні та зберігати всі підтвердження. Якщо ж у посадці відмовляють — вимагати письмове пояснення та скаржитися до авіаційних органів.

Нагадаємо, пасажири літака, який летів з Іспанії до США, опинилися в незвичній ситуації: на 287 людей залишилося лише два справні туалети. Через це пілоти вирішили здійснити незаплановане приземлення.

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