Норвегія запроваджує ембарго на нафту країни-агресорки

Норвегія, яка не входить до Європейського союзу, приєдналася до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну й заборонила імпорт російської нафти.

Уряд Норвегії запроваджує ембарго на російську нафту.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Норвегії.

"Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на уряд країни і еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з Росії до Норвегії", – заявила глава МЗС Аннікен Хюітфельдт.

Зазначається, що 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року – для нафтопродуктів.

У МЗС Норвегії підкреслили, що введені санкції націлені обмежити здатність Росії фінансувати війну в Україні і спрямовані проти основних прихильників кремлівського режиму.

Нагадаємо, що економіст заявив, що навіть у разі запровадження повного нафтового і газового ембарго, Кремлю вистачить фінансувати війну в Україні ще 1,5-2 роки.