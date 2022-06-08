Норвегія передала Україні нове військове озброєння: що саме у списку

Норвегія передала Україні нове військове озброєння: що саме у списку

Норвегія передала Україні 22 самохідні артилерійські установки, класу самохідних гаубиць М109, а також боєприпаси та запасні частини до них.

Крім того, Норвегія сприяла тому, щоб українські військові мали відповідні навички керування цією зброєю. Це навчання проходило в Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Норвегії.

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама, українські сили залежать від підтримки Заходу, зокрема військової техніки та зброї, аби протистояти російським атакам.

"Україна звернулася з проханням про підтримку такого роду озброєнь. Розвиток війни в Україні вказує на те, що зараз необхідно надавати більш важку техніку та системи озброєння", - каже Бьорн Арільд Грам.

Міністр зазначив, що Збройні сили Норвегії нещодавно замінили артилерійські гармати M109 на нову артилерію з Південної Кореї, однак M109 все ще є на складах.

"22 з них були передані разом із супутнім обладнанням, запчастинами та боєприпасами. Це вагомий внесок, який так потрібен Україні", – каже Грам.

У Міноборони Норвегії зазначають, що в майбутньому, найімовірніше, не вся військова підтримка України з боку Осло буде розголошуватися.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни країни Заходу надали Києву військову допомогу на мільярди доларів США. ТСН.ua розповідає, яку зброю Збройні Сили України отримали.

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