Яку зброю ЗСУ отримали від країн Заходу: перелік

Від початку повномасштабної війни країни Заходу надали Києву військову допомогу на мільярди доларів США. ТСН.ua розповідає, яку зброю Збройні Сили України отримали.

Для підготовки цього тексту використовувалися дані з відкритих джерел, які були розсекречені на державному рівні.

США

Саме США була першою країною, яка почала постачати Україні озброєння НАТівських зразків. За офіційними даними, на 10 травня 2022 року Пентагон передав ЗСУ такі види озброєння:

Протитанкові керовані ракетні комплекси Javelin / Фото: commons.wikimedia.org

Протитанкові керовані ракетні комплекси Javelin, які показали надзвичайну результативність та ефективність. Згідно з заявами виробника, коефіцієнт успішних влучень в цілі складає близько 94%. Цей ПТРК розробляли в США ще від 1986 року, а на озброєння прийняли 1996 року. Ще в листопаді 2021 року з'явилися повідомлення, що ЗСУ використовують американські протитанкові керовані ракети проти російських військ на території проведення ООС. Вже з першого дня російського вторгнення (24 лютого 2022 року) за допомогою Javelin українські війська змогли знищити 15 ворожих танків. Переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger / Фото: commons.wikimedia.org Переносні ЗРК Stinger, які призначені, в першу чергу, для ураження літаків і вертольотів противника, що летять на низькій висоті, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Були прийняті на озброєння США 1981 року. Перебуває також на озброєнні сухопутних військ 28 країн світу. Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade / Фото: commons.wikimedia.org Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade - створені американською компанією AeroVironment та призначені для ураження противника методом самознищення. Також їх класифікують як "дрон-камікадзе". Відрізняються невеликими розмірами, а тому їх можна носити в рюкзаку. Можна запускати з морських, наземних чи повітряних платформ. 155-мм гаубиці М777 / Фото: commons.wikimedia.org 155-мм гаубиці M777, які виробляються компанією BAE Systems. Відрізняються точністю вогню, значною дальністю, зрічністю використання та ергономікою. Для того, щоб ЗСУ було зручніше використовувати 155-мм гаубиці М777, все необхідне для їх роботи було впроваджено в програмний комплекс "Кропива". Перший відомий випадок використання М777 під час російського вторгнення - знищення складу боєприпасів на Ізюмському напрямку. Безполітні повітряні системи Phoenix Ghost (імовірно виглядають так) / Фото: Telegram Безпілотні повітряні системи Phoenix Ghost. Вони забезпечують можливості, аналогічні до безпілотників серії Switchblade, але система вимагає мінімальної підготовки досвідчених операторів. Самі характеристики цих повітряних систем вкрай засекречені, навіть на сайті виробника немає жодної інформації про них. Однак відомо, що дрон розробляли за замовленням повітряних сил США.

Також США надає Україні гранатомети, стрілецьку зброю, набої, комплекти бронежилетів та шоломів, радари різних типів, протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore, прилади нічного бачення, оптику тощо.

Польща

На початок травня 2022 року Польща надала Україні військової допомоги на суму 1,6 мільярдів доларів США. В перелік увійшли партії боєприпасів, стрілецької зброї. Також Польща передала ЗСУ:

Переносні зенітно-ракетні комплекси "Перун" / Фото: commons.wikimedia.org

Переносні зенітно-ракетні комплекси "Перун" (Piorun) активно використовуються Збройними Силами України вже не перший тиждень. Це найновіша розробка польської компанії MESKO з сучасною головкою самонаведення, яка ефективно відсіює теплові пастки. Використовується для знищення малих повітряних цілей, наприклад, безпілотників. Танки Т72М1 / Фото: commons.wikimedia.org Танки Т-72М/M1 - це найбільш вагома допомога Польщі. Україна отримала понад 200 бойових танків, які є покращеною версієї радянського танка Т72А. Модель М1 побачила світ 1982 року. Вона отримала додатковий броньований лист на 16 мм, який розташовується на верхній лобовій деталі корпусу та комбуновану броню башти. Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" / Фото: commons.wikimedia.org Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" була передана Польщою ще в квітні 2022 року. Вона була взята на озброєння СРСР 1963 року, але використовується ще й досі. Найбільша дальність стрільби - 43 км. Залп - 40 снарядів.

Великобританія

Разом з США та Польщею Великобританія входить до переліку тих країн, які досить сильно допомагають Україні з озброєнням. Зокрема, ЗСУ отримали від Сполученого Королівства таку зброю:

Протитанкові ракетні комплекси NLAW / Фото: ukrmilitary.com

Протитанкові комплекси NLAW були передані урядом Великобританії ще до початку повномасштабного вторгнення через розгортання потужного угруповання російських військ біля кордону з Україною. Ці протитанкові ракетні комплекси відносять до керованого озброєння, яке часто називають "вистрілив і забув". Для ураження цілі, яка рухається, використовується алгоритм PLOS (прогнозована лінія прицілювання). Переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak / Фото: commons.wikimedia.org Переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak були відправлені на фронт ще в кінці березня 2022 року. Їхнє основне призначення - вражати літаки і вертольоти противника, які летять на низькій висоті. На озброєння британської армії були прийняті 1997 року. Виробник позиціонує їх як багатоцільовий комплекс. Переносні ракетно-зенітні комплекси LMM Marlet / Фото: commons.wikimedia.org Переносні ракетно-зенітні комплекси LMM Marlet. Перші відео з використаннями цієї зброї почали з'являтися ще в кінці квітня 2022 року. Цю легку багатоцільову ракету було створено для потреб військових Великої Британії. Почали розробляти її як ракету "повітря-земля", але сьогодні є варіанти її застосування з морських, повітряних чи наземних платформ. Мобільно зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM / Фото: commons.wikimedia.org Мобільно зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM - це пускова установка ракет LMM Marlet або Starstreak (8 контейнерів), яка встановлена на броньовану гусеничну платформу Stormer. Допомагає знищувати літаки і вертольоти на малих висотах. Відрізняється максимальною швидкістю 80 км/год та запасом ходу - 600 км. Про її надання повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час онлайн-звернення до Верховної Ради. Ракети Brimstone / Фото: commons.wikimedia.org Ракети Brimstone класу "земля-земля" та "повітря-земля" були встановлені в Україні на автомобільні платформи, щоб спростити запускання. Вони відрізняються наявністю нової радіолокаційної головки самонаведення, яка вміє захоплювати об'єкти. При запусканні ракети з літака максимальна дальність становить 60 км. Якщо запускати її з землі, дальність зменшується на 10-12 км.

Німеччина

Зенітні самохідні установки FlakPz Gepard / Фото: commons.wikimedia.org

Серед важкого озброєння, яке Німеччина передала чи намірена передати Україні, виділяють зенітні самохідні установки FlakPz Gepard мають малий радіус дії та використовуються для прикриття піхоти, бронетехніки, артилерії. Їх встановлюють на шасі танків Leopard, а на башті також є два радари і дві 35 мм гармати. Про передавання зенітних самохідних установок FlakPz Gepard повідомило в своєму дописі Міністерство оборони ФРН.

Франція

Франція вирішила передати Україні далекобійну артилерію, а саме:

155-мм колісні самохідні артилерійські установки CAESAR / Фото: commons.wikimedia.org

155-мм колісні самохідні артилерійські установки Caesar. Про передавання ЗСУ зброї заявив президент Емануель Макрон під час свого інтерв'ю для Ouest France. Відрізняється гармата скорострільністю, адже здатна зробити 6 пострілів за хвилину. Призначена для знищення живої сили, дзотів, артилерійських батарей. Протитанкові комплекси MILAN / Фото: commons.wikimedia.org Протитанкові комплекси MILAN використовуються в Німеччині, Італії, Франції та ще 40 країнами світу. Про передавання цих комплексів також повідомив Емануель Макрон порталу Ouest France. Оператор після пуску ракети повинен весь час знаходитися за пусковою та утримувати перехрестя цілі. Дальність польоту - 2000 метрів.

Нідерланди

Самохідні артилерійські установки PzH 2000 / Фото: commons.wikimedia.org

Від Нідерландів ЗСУ отримують самохідні артилерійські установки PzH 2000 (155-мм калібр). Українські військові почали вивчати їх ще три тижні тому. Це гармата закритого типу, яка розташовується на гусеничному шасі, що побудований на базі агрегатів та вузлів танка Leopard-2. Дальність - до 47 км.

Словаччина

Системи протиповітряної оборони С-300 / Фото: commons.wikimedia.org

Ще на початку квітня Словаччина передала ЗСУ системи протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, який тоді перебував з візитом у Києві. Це сімейство радянських зенітно-ракетних систем відрізняється середнім радіусом дії. Призначене для прикриття військ, які перебувають поблизу противника.

Самохідна артилерійська установка Zuzana 2 / Фото: facebook.com

Також 30 травня 2022 року з'явилося повідомлення від міністра оборони Словаччини Ярослава Ная, який підтвердив передавання Україні самохідної артилерійської установки Zuzana 2 калібром 155 мм. Наразі українські військові проходять навчання.

Чехія

Самохідна артилерійська установка DANA / Фото: commons.wikimedia.org

Представники міністерства оборони Чехії ще на початку повномасштабного російського вторгнення на територію України заявили про передавання самохідних артилерійських установок DANA та DANA M2. САУ DANA з гарматою калібром 152 мм була розроблена в Чехословаччині в 1970-х роках. Головна її відмінність в тому, що її автомат заряджання може працювати при будь-якому куті піднесення ствола. САУ DANA M2 - модифікація DANA, яка була розроблена 2017 року. Реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire / Фото: commons.wikimedia.org Також Чехія передала Україні 20 реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire, які вважаються модернізованою версією радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Відрізняється броньованою кабіною, цифровою системою керування вогнем.

Норвегія

Переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral / Фото: commons.wikimedia.org

20 квітня 2022 року керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про те, що Норвегія направить Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral . Вони були виготовлені у Франції в 90-х роках. Норвегія передала ЗСУ ті комплекси, які вже були зняті з озброєння її ВМС. В Україні їх використовують як ППО для знищення крилатих ракет, які мають схожі характеристики з протикорабельними ракетами. Також їх можна використовувати для ураження літаків і вертольотів на малій висоті.

Італія

Буксирована гаубиця FH70 / Фото: commons.wikimedia.org

Італія оголосила про передавання Україні буксированої гаубиці FH70. Хоч це і застаріла артилерійська система, проте завдяки автоматизованому завантаженню снарядів вона здатна робити потріли що 10 секунд.