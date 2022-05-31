Какое оружие ВСУ получили от стран Запада: список

С начала полномасштабной войны страны Запада предоставили Киеву военную помощь на миллиарды долларов США. ТСН.ua рассказывает, какое оружие Вооруженные Силы Украины получили.

Для подготовки этого текста использовались данные из открытых источников, рассекреченных на государственном уровне.

США

Именно США была первой страной, которая стала поставлять Украине вооружение НАТОвских образцов. По официальным данным, на 10 мая 2022 года Пентагон передал ВСУ следующие виды вооружения:

Противотанковые управляемые ракетные комплексы Javelin / Фото: commons.wikimedia.org

Противотанковые управляемые ракетные комплексы Javelin, которые показали чрезвычайную результативность и эффективность. Согласно заявлениям производителя, коэффициент успешных попаданий в цели составляет около 94%. Этот ПТРК разрабатывался в США еще с 1986 года, а на вооружение был принят в 1996 году. Еще в ноябре 2021 года появились сообщения, что ВСУ используют американские противотанковые управляемые ракеты против российских войск на территории проведения ООС. Уже с первого дня российского вторжения (24 февраля 2022) с помощью Javelin украинские войска смогли уничтожить 15 вражеских танков. Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger / Фото: commons.wikimedia.org Переносные ЗРК Stinger, которые предназначены, в первую очередь, для поражения летящих на низкой высоте самолетов и вертолетов противника на встречных и догонных курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех. Были приняты на вооружение в США в 1981 году. Состоит также на вооружении сухопутных войск 28 стран мира. Тактические беспилотные летательные системы Switchblade / Фото: commons.wikimedia.org Тактические беспилотные летательные системы Switchblade созданы американской компанией AeroVironment и предназначены для поражения противника методом самоуничтожения. Также их классифицируют как "дрон-камикадзе". Отличаются небольшими размерами, поэтому их можно носить в рюкзаке. Можно запускать с морских, наземных или воздушных платформ. 155-мм гаубицы М777 / Фото: commons.wikimedia.org 155-мм гаубицы M777, производимые компанией BAE Systems. Отличаются точностью огня, значительной дальностью, сречностью использования и эргономикой. Для того чтобы ВСУ было удобнее использовать 155-мм гаубицы М777, все необходимое для их работы было внедрено в программный комплекс "Кропива". Первый известный случай использования М777 во время российского вторжения – уничтожение состава боеприпасов на Изюмском направлении. Бесполитные воздушные системы Phoenix Ghost (предположительно выглядят так) / Фото: Telegram Беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost. Они обеспечивают возможности, аналогичные беспилотникам серии Switchblade, но система требует минимальной подготовки опытных операторов. Сами характеристики этих воздушных систем крайне засекречены, даже на сайте изготовителя нет никакой информации о них. Однако известно, что дрон разрабатывали по заказу воздушных сил США.

Также США предоставляет Украине гранатометы, стрелковое оружие, патроны, комплекты бронежилетов и шлемов, радары разных типов, противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, приборы ночного видения, оптику и т.д.

Польша

На начало мая 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов США. В список вошли партии боеприпасов, стрелкового оружия. Также Польша передала ВСУ:

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" / Фото: commons.wikimedia.org

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" (Piorun) активно используются вооруженными силами Украины уже не первую неделю. Это новейшая разработка польской компании MESKO с современной головкой самонаведения, эффективно отсеивающей тепловые ловушки. Используется для уничтожения малых воздушных целей, например беспилотников. Танки Т72М1 / Фото: commons.wikimedia.org Танки Т-72М/M1 – это наиболее весомая помощь Польше. Украина получила более 200 боевых танков, которые являются улучшенной версией советского танка Т72А. Модель М1 вышла в свет в 1982 году. Она получила дополнительный бронированный лист на 16 мм, который размещается на верхней лобной детали корпуса и комбинированную броню башни. Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" / Фото: commons.wikimedia.org Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" была передана Польшей еще в апреле 2022 года. Она была взята на вооружение СССР в 1963 году, но используется до сих пор. Наибольшая дальность стрельбы – 43 км. Залп – 40 снарядов.

Великобритания

Вместе с США и Польшей Великобритания входит в список тех стран, которые достаточно сильно помогают Украине с вооружением. В частности, ВСУ получили от Соединенного Королевства такое оружие:

Противотанковые ракетные комплексы NLAW / Фото: ukrmilitary.com

Противотанковые комплексы NLAW были переданы правительством Великобритании еще до начала полномасштабного вторжения из-за развертывания мощной группировки российских войск на границе с Украиной. Эти противотанковые ракетные комплексы относят к управляемому вооружению, которое часто называют "выстрел и забыл". Для поражения движущейся цели используется алгоритм PLOS (прогнозируемая линия прицеливания). Переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak / Фото: commons.wikimedia.org Переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak были отправлены на фронт в конце марта 2022 года. Их основное предназначение – поражать самолеты и вертолеты противника, летящие на низкой высоте. На вооружение британской армии были приняты в 1997 году. Производитель позиционирует их как многоцелевой комплекс. Переносные ракетно-зенитные комплексы LMM Marlet / Фото: commons.wikimedia.org Переносные ракетно-зенитные комплексы LMM Marlet. Первые видео с использованием этого оружия начали появляться еще в конце апреля 2022 года. Эта легкая многоцелевая ракета была создана для нужд военных Великобритании. Начали разрабатывать ее как ракету "воздух-земля", но сегодня есть варианты ее применения с морских, воздушных или наземных платформ. Мобильно зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM / Фото: commons.wikimedia.org Мобильно зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM – это пусковая установка ракет LMM Marlet или Starstreak (8 контейнеров), установленная на бронированную гусеничную платформу Stormer. Помогает уничтожать самолеты и вертолеты на небольших высотах. Отличается максимальной скоростью 80 км/ч и запасом хода – 600 км. О ее предоставлении сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон во время онлайн-обращения в Верховную Раду. Ракеты Brimstone / Фото: commons.wikimedia.org Ракеты Brimstone класса "земля-земля" и "воздух-земля" были установлены в Украине на автомобильные платформы для упрощения запуска. Они отличаются наличием новой радиолокационной головки самонаведения, умеющей захватывать объекты. При запускании ракеты из самолета максимальная дальность составляет 60 км. Если запускать ее с земли, дальность миниатюризируется на 10-12 км.

Германия

Зенитные самоходные установки FlakPz Gepard / Фото: commons.wikimedia.org

Среди тяжелого вооружения, которое Германия передала или намерена передать Украине, выделяют зенитные самоходные установки FlakPz Gepard с малым радиусом действия и используются для прикрытия пехоты, бронетехники, артиллерии. Их устанавливают на шасси танков Leopard, а на башне также есть два радара и две 35 мм пушки. О передаче зенитных самоходных установок FlakPz Gepard сообщило в своем сообщении Министерство обороны ФРГ.

Франция

Франция решила передать Украине дальнобойную артиллерию, а именно:

155-мм колесные самоходные артиллерийские установки CAESAR / Фото: commons.wikimedia.org

155-мм колесные самоходные артиллерийские установки Caesar. О передаче ВСУ оружия заявил президент Эммануэль Макрон во время своего интервью для Ouest France. Отличается пушка скорострельностью, ведь способна произвести 6 выстрелов в минуту. Предназначена для уничтожения живой силы, дзотов, артиллерийских батарей. Противотанковые комплексы MILAN / Фото: commons.wikimedia.org Противотанковые комплексы MILAN используются в Германии, Италии, Франции и еще 40 странами мира. О передаче этих комплексов также сообщил Эмануэль Макрон порталу Ouest France. Оператор после пуска ракеты должен постоянно находиться за пусковой и удерживать перекрестки цели. Дальность полета – 2000 метров.

Нидерланды

Самоходные артиллерийские установки PzH 2000 / Фото: commons.wikimedia.org

От Нидерландов ВСУ получают самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (155-мм калибр). Украинские военные начали учить их еще три недели назад. Это пушка закрытого типа, которая располагается на гусеничном шасси, построенном на базе агрегатов и узлов танка Leopard-2. Дальность – до 47 км.

Словакия

Системы противовоздушной обороны С-300 / Фото: commons.wikimedia.org

Еще в начале апреля Словакия передала ВСУ системы противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщил премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер, находившийся тогда с визитом в Киеве. Это семейство советских зенитно-ракетных систем отличается средним радиусом действия. Предназначено для прикрытия войск, находящихся вблизи противника.

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 / Фото: facebook.com

Также 30 мая 2022 появилось сообщение от министра обороны Словакии Ярослава Ная, который подтвердил передачу Украине самоходной артиллерийской установки Zuzana 2 калибром 155 мм. В настоящее время украинские военные проходят учения.

Чехия

Самоходная артиллерийская установка DANA / Фото: commons.wikimedia.org

Представители министерства обороны Чехии еще в начале полномасштабного российского вторжения на территорию Украины заявили о передаче самоходных артиллерийских установок DANA и DANA M2. САУ DANA с пушкой калибром 152 мм была разработана в Чехословакии в 1970-х годах. Главное ее отличие в том, что ее автомат зарядки может работать при любом углу подъема ствола. САУ DANA M2 – модификация DANA, которая была разработана в 2017 году. Реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire / Фото: commons.wikimedia.org Также Чехия передала Украине 20 реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, которые считаются модернизированной версией советской реактивной системы залпового огня "Град". Отличается бронированной кабиной, цифровой системой управления огнем.

Норвегия

Переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral / Фото: commons.wikimedia.org

20 апреля 2022 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что Норвегия направит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral. Они были сделаны во Франции в 90-х годах. Норвегия передала ВСУ те комплексы, которые уже были сняты с вооружения ВМС. В Украине их используют как ПВО для уничтожения крылатых ракет, которые имеют схожие характеристики с противокорабельными ракетами. Также их можно использовать для поражения самолетов и вертолетов на малой высоте.

Италия

Буксированная гаубица FH70 / Фото: commons.wikimedia.org

Италия объявила о передаче Украине буксированной гаубицы FH70. Хотя это и устаревшая артиллерийская система, однако благодаря автоматизированной загрузке снарядов она способна производить потройку 10 секунд.