Польза и вред перепелиных яиц

Чем перепелиные яйца полезнее куриных, почему их нужно потреблять мужчинам, какая от них польза для женщин, кому нужно ограничить их потребление, читайте в материале ТСН.ua

Чем перепелиные яйца лучше куриных

В среднем 5 перепелиных яиц весят столько, сколько одно куриное, зато по содержанию аминокислот яйца перепелов значительно превосходят куриные.

60% жиров в желтке перепелиных яиц – «хорошие» формы холестерина, уравновешивающие негатив от «плохих».

Продукт содержит белок овоемкоид, который угнетает аллергические реакции и является основой для соответствующих медицинских препаратов.

Перепелиные яйца богаты витаминами А, С, РР.

Витамина В₁₂, который очень важен для кроветворения и здоровья нервной системы, у перепелиных яиц на треть больше, чем у куриных.

В перепелиных яйцах больше многих микроэлементов, чем в других яйцах. Например, фосфора и калия у них в 5 раз больше, а железа в 4,5 раза, чем у куриных. В скорлупе этих яиц есть редкий кремний и молибден.

Почему перепелиные яйца нужно употреблять регулярно

Лизоцин, содержащийся в составе перепелиных яиц, обладает сильными антибактериальными свойствами, поэтому они защищают от воспалений и инфекций.

Продукт улучшает мозговую деятельность, память и реакцию.

Фосфор помогает при расстройствах нервной системы.

Положительно влияют перепелиные яйца на желудочно-кишечный тракт, помогают при гастритах, язвах и панкреатитах. Улучшают метаболизм.

Яйца помогают снизить уровень сахара при диабете.

Яйца перепелов выводят радионуклиды, тяжелые металлы, токсины.

Интерферон стимулирует иммунитет и ускоряет восстановительные процессы.

Железо предотвращает развитие анемии.

Кальций, содержащийся в скорлупе (ее можно измельчить и есть) нужен для здоровья костей и зубов. Вместе с витамином D служит профилактикой рахита.

Польза перепелиных яиц для женщин

Благодаря значительному количеству протеина, перепелиные яйца поддерживают нормальный гормональный фон.

Фолиевая кислота, которой много в яйцах, является необходимым элементом во время беременности.

Яйца обладают низкой калорийностью, что позволяет включать их в диетическое меню.

Благодаря витаминам А и Е яйца восстанавливают эластичность кожи, блеск волос, крепксть ногтей.

Тирозин применяют при изготовлении омолаживающих косметических средств в масках для лица и волос.

Бета-каротин улучшает состояние кожи и волос.

Польза перепелиных яиц для мужчин

Яичный белок улучшает мужское здоровье.

Хороший холестерин необходим для производства тестостерона и других мужских гормонов.

Лецитин мешает оседать холестерину на стенках сосудов, тем самым улучшая кровообращение и способствуя улучшению эрекции.

Перепелиные яйца помогают быстро нарастить мышечную массу при активных занятиях спортом.

Чем и кому могут навредить перепелиные яйца

Очень полезный продукт имеет противопоказания и может быть и вредным.

Как и яйца других птиц, перепелиные яйца могут быть носителями возбудителя сальмонеллеза.

Перепелиные яйца могут вызвать аллергию у детей, их лучше не давать детям до 8 месяцев и аллергикам.

При чрезмерном употреблении провоцируют расстройство пищеварения, нарушают работу печени, почек.

Яйца перепелов нельзя употреблять, если у человека есть аллергия на белок или сложности с его усвоением.

Камни в желчном пузыре, гепатиты, ожирение также являются основаниями для неупотребления яиц.

Поскольку перепелиные яйца обладают легким слабительным эффектом, их не следует употреблять тем, кто имеет склонность к диарее.

Осторожно перепелиные яйца употребляют, когда есть склонность к тромбообразованию.

Читайте также: