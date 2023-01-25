Польза и вред перепелиных яиц

Чем перепелиные яйца полезнее куриных, почему их нужно потреблять мужчинам, какая от них польза для женщин, кому нужно ограничить их потребление, читайте в материале ТСН.ua
Чем перепелиные яйца лучше куриных
В среднем 5 перепелиных яиц весят столько, сколько одно куриное, зато по содержанию аминокислот яйца перепелов значительно превосходят куриные.
60% жиров в желтке перепелиных яиц – «хорошие» формы холестерина, уравновешивающие негатив от «плохих».
Продукт содержит белок овоемкоид, который угнетает аллергические реакции и является основой для соответствующих медицинских препаратов.
Перепелиные яйца богаты витаминами А, С, РР.
Витамина В₁₂, который очень важен для кроветворения и здоровья нервной системы, у перепелиных яиц на треть больше, чем у куриных.
В перепелиных яйцах больше многих микроэлементов, чем в других яйцах. Например, фосфора и калия у них в 5 раз больше, а железа в 4,5 раза, чем у куриных. В скорлупе этих яиц есть редкий кремний и молибден.
Почему перепелиные яйца нужно употреблять регулярно
- Лизоцин, содержащийся в составе перепелиных яиц, обладает сильными антибактериальными свойствами, поэтому они защищают от воспалений и инфекций.
- Продукт улучшает мозговую деятельность, память и реакцию.
- Фосфор помогает при расстройствах нервной системы.
- Положительно влияют перепелиные яйца на желудочно-кишечный тракт, помогают при гастритах, язвах и панкреатитах. Улучшают метаболизм.
- Яйца помогают снизить уровень сахара при диабете.
- Яйца перепелов выводят радионуклиды, тяжелые металлы, токсины.
- Интерферон стимулирует иммунитет и ускоряет восстановительные процессы.
- Железо предотвращает развитие анемии.
- Кальций, содержащийся в скорлупе (ее можно измельчить и есть) нужен для здоровья костей и зубов. Вместе с витамином D служит профилактикой рахита.
Польза перепелиных яиц для женщин
- Благодаря значительному количеству протеина, перепелиные яйца поддерживают нормальный гормональный фон.
- Фолиевая кислота, которой много в яйцах, является необходимым элементом во время беременности.
- Яйца обладают низкой калорийностью, что позволяет включать их в диетическое меню.
- Благодаря витаминам А и Е яйца восстанавливают эластичность кожи, блеск волос, крепксть ногтей.
- Тирозин применяют при изготовлении омолаживающих косметических средств в масках для лица и волос.
- Бета-каротин улучшает состояние кожи и волос.
Польза перепелиных яиц для мужчин
- Яичный белок улучшает мужское здоровье.
- Хороший холестерин необходим для производства тестостерона и других мужских гормонов.
- Лецитин мешает оседать холестерину на стенках сосудов, тем самым улучшая кровообращение и способствуя улучшению эрекции.
- Перепелиные яйца помогают быстро нарастить мышечную массу при активных занятиях спортом.
Чем и кому могут навредить перепелиные яйца
Очень полезный продукт имеет противопоказания и может быть и вредным.
- Как и яйца других птиц, перепелиные яйца могут быть носителями возбудителя сальмонеллеза.
- Перепелиные яйца могут вызвать аллергию у детей, их лучше не давать детям до 8 месяцев и аллергикам.
- При чрезмерном употреблении провоцируют расстройство пищеварения, нарушают работу печени, почек.
- Яйца перепелов нельзя употреблять, если у человека есть аллергия на белок или сложности с его усвоением.
- Камни в желчном пузыре, гепатиты, ожирение также являются основаниями для неупотребления яиц.
- Поскольку перепелиные яйца обладают легким слабительным эффектом, их не следует употреблять тем, кто имеет склонность к диарее.
- Осторожно перепелиные яйца употребляют, когда есть склонность к тромбообразованию.
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