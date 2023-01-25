Користь та шкода перепелиних яєць

Чим перепелині яйця корисніші за курячі, чому їх потрібно споживати чоловікам, яка від них користь для жінок, кому потрібно обмежити їх споживання, читайте в матеріалі ТСН.ua
Чим перепелині яйця кращі за курячі
У середньому 5 перепелиних яєць важать стільки, скільки одне куряче, зате за вмістом амінокислот яйця перепелів значно перевершують курячі.
60% жирів у жовтку перепелиних яєць - «хороші» форми холестерину, які врівноважують негатив від «поганих».
Продукт містить білок овомукоїд, який пригнічує алергічні реакції та є основою для відповідних медичних препаратів.
Перепелині яйця багаті на вітаміни А, С, РР.
Вітаміну В₁₂, який дуже важливий для кровотворення та здоров'я нервової системи в перепелиних яєць на третину більше, ніж у курячих.
У перепелиних яйцях більше багатьох мікроелементів, ніж в інших яйцях. Наприклад, фосфору та калію в них у 5 разів більше, а заліза у 4,5 раза, ніж у курячих. У шкаралупі цих яєць є рідкісні кремній та молібден.
Чому перепелині яйця потрібно споживати регулярно
- Лізоцин, який є у складі перепелиних яєць, має сильні антибактеріальні властивості, тому вони захищають від запалень та інфекцій.
- Продукт поліпшує мозкову діяльність, пам'ять та реакції.
- Фосфор допомагає при розладах нервової системи.
- Позитивно впливають перепелині яйця на шлунково-кишковий тракт, допомагають при гастритах, виразках та панкреатитах. Поліпшують метаболізм.
- Яйця допомагають знизити рівень цукру при діабеті.
- Яйця перепелів виводять радіонукліди, важкі метали, токсини.
- Інтерферон стимулює імунітет та прискорює відновлювальні процеси.
- Залізо запобігає розвитку анемії.
- Кальцій, що міститься в шкаралупі (її можна подрібнити і їсти) потрібен для здоров'я кісток і зубів. Разом із вітаміном D служить профілактикою рахіту.
Користь перепелиних яєць для жінок
- Завдяки значної кількості протеїну, перепелині яйця підтримують нормальне гормональне тло.
- Фолієва кислота, якої багато в яйцях, є необхідним елементом під час вагітності.
- Яйця мають низьку калорійність, що дозволяє включати їх у дієтичне меню.
- Завдяки вітамінам А і Е яйця відновлюють еластичність шкіри, блиск волосся, міцність нігтів.
- Тирозин застосовують при виготовленні косметичних засобів, що омолоджують, в масках для обличчя та волосся.
- Бета-каротин покращує стан шкіри та волосся.
Користь перепелиних яєць для чоловіків
- Яєчний білок покращує чоловіче здоров'я.
- Хороший холестерин необхідний для виробництва тестостерону та інших статевих чоловічих гормонів.
- Лецитин заважає осідати холестерину на стінках судин, тим самим покращуючи кровообіг та сприяє покращенню ерекції.
- Перепелині яйця допомагають швидко наростити м'язову масу за активних занять спортом.
Чим та кому можуть нашкодити перепелині яйця
Надзвичайно корисний продукт має протипоказання та може бути й шкідливим.
- Як і яйця інших птахів, перепелині яйця можуть бути носіями збудника сальмонельозу.
- Перепелині яйця можуть спричинити алергію у дітей, їх краще не давати дітям до 8 місяців та алергікам.
- При надмірному вживанні провокують розлад травлення, порушують роботу печінки, нирок.
- Яйця перепелів не можна вживати, якщо людина має алергію на білок чи складнощі з його засвоєнням.
- Каміння в жовчному міхурі, гепатити, ожиріння є також підставами для невживання яєць.
- Оскільки перепелині яйця мають легкий проносний ефект, їх не треба вживати тим, хто має схильність до діареї.
- Обережно перепелині яйця вживають, коли є схильність до тромбоутворення.
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