Користь та шкода перепелиних яєць

Чим перепелині яйця корисніші за курячі, чому їх потрібно споживати чоловікам, яка від них користь для жінок, кому потрібно обмежити їх споживання, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чим перепелині яйця кращі за курячі

У середньому 5 перепелиних яєць важать стільки, скільки одне куряче, зате за вмістом амінокислот яйця перепелів значно перевершують курячі.

60% жирів у жовтку перепелиних яєць - «хороші» форми холестерину, які врівноважують негатив від «поганих».

Продукт містить білок овомукоїд, який пригнічує алергічні реакції та є основою для відповідних медичних препаратів.

Перепелині яйця багаті на вітаміни А, С, РР.

Вітаміну В₁₂, який дуже важливий для кровотворення та здоров'я нервової системи в перепелиних яєць на третину більше, ніж у курячих.

У перепелиних яйцях більше багатьох мікроелементів, ніж в інших яйцях. Наприклад, фосфору та калію в них у 5 разів більше, а заліза у 4,5 раза, ніж у курячих. У шкаралупі цих яєць є рідкісні кремній та молібден.

Чому перепелині яйця потрібно споживати регулярно

Лізоцин, який є у складі перепелиних яєць, має сильні антибактеріальні властивості, тому вони захищають від запалень та інфекцій.

Продукт поліпшує мозкову діяльність, пам'ять та реакції.

Фосфор допомагає при розладах нервової системи.

Позитивно впливають перепелині яйця на шлунково-кишковий тракт, допомагають при гастритах, виразках та панкреатитах. Поліпшують метаболізм.

Яйця допомагають знизити рівень цукру при діабеті.

Яйця перепелів виводять радіонукліди, важкі метали, токсини.

Інтерферон стимулює імунітет та прискорює відновлювальні процеси.

Залізо запобігає розвитку анемії.

Кальцій, що міститься в шкаралупі (її можна подрібнити і їсти) потрібен для здоров'я кісток і зубів. Разом із вітаміном D служить профілактикою рахіту.

Користь перепелиних яєць для жінок

Завдяки значної кількості протеїну, перепелині яйця підтримують нормальне гормональне тло.

Фолієва кислота, якої багато в яйцях, є необхідним елементом під час вагітності.

Яйця мають низьку калорійність, що дозволяє включати їх у дієтичне меню.

Завдяки вітамінам А і Е яйця відновлюють еластичність шкіри, блиск волосся, міцність нігтів.

Тирозин застосовують при виготовленні косметичних засобів, що омолоджують, в масках для обличчя та волосся.

Бета-каротин покращує стан шкіри та волосся.

Користь перепелиних яєць для чоловіків

Яєчний білок покращує чоловіче здоров'я.

Хороший холестерин необхідний для виробництва тестостерону та інших статевих чоловічих гормонів.

Лецитин заважає осідати холестерину на стінках судин, тим самим покращуючи кровообіг та сприяє покращенню ерекції.

Перепелині яйця допомагають швидко наростити м'язову масу за активних занять спортом.

Чим та кому можуть нашкодити перепелині яйця

Надзвичайно корисний продукт має протипоказання та може бути й шкідливим.

Як і яйця інших птахів, перепелині яйця можуть бути носіями збудника сальмонельозу.

Перепелині яйця можуть спричинити алергію у дітей, їх краще не давати дітям до 8 місяців та алергікам.

При надмірному вживанні провокують розлад травлення, порушують роботу печінки, нирок.

Яйця перепелів не можна вживати, якщо людина має алергію на білок чи складнощі з його засвоєнням.

Каміння в жовчному міхурі, гепатити, ожиріння є також підставами для невживання яєць.

Оскільки перепелині яйця мають легкий проносний ефект, їх не треба вживати тим, хто має схильність до діареї.

Обережно перепелині яйця вживають, коли є схильність до тромбоутворення.

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