Leopard 2: что известно о танках, которые Польша готова передать Украине

Что известно о характеристиках танков Leopard 2, которые Польша готова передать ВСУ, читайте в материале ТСН.ua.

Еще осенью 2022 года начались активные обсуждения возможности передачи украинским военным немецким танкам Leopard. 11 января 2023 года во время дипломатического визита во Львов президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина получит роту танков Leopard 2 в рамках создания международной коалиции. По стандартам НАТО рот содержит 14 танков.

Танк Leopard 2: история создания

Leopard 2 является основным боевым танком, созданным немецким предприятием Krauss-Maffei (ныне, Krauss-Maffei Wegmann). Стал преемником уже успешной разработки той же фирмы – танка Leopard 1.

Производство было начато в 1979 году. Всего было выпущено 3200 танков. В настоящее время они взяты на вооружение вооруженных сил Германии, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Турции, Польши, Испании, Португалии, Сингапура, Дании, Чили, Греции, Канады, Финляндии.

Варианты

Leopard 2 – основной танк, который еще часто называют "А0", чтобы отличить от других модификаций. Выпускался с октября 1979 по март 1982 года. Всего создали 380 таких машин. Основным оборудованием этого варианта является электрогидравлический стабилизатор WNA-H22, компьютер управления огнем, лазерный дальномер, датчик ветра, перископ общего назначения EMES 15, панорамный перископ PERI R17, башенный прицел FERO Z18.

Также были созданы следующие модификации:

Leopard 2A1 – танк получил минимальные модификации и тепловизионный прицел стрелка. Производство завершилось в ноябре 1983 года.

Leopard 2A2 – были заменены оригинальные прицелы PZB 200 первой партии на термоприцелы EMES 15 и установлен ограждение вокруг передних отверстий топливных баков. Танк получил еще новый пятиметровый буксировочный трос. Закрылась программа в 1987 году.

Leopard 2A3 – главное отличие в установке новой цифровой радиостанции SEM80/90 и заварке люков подачи боекомплекта.

Leopard 2A4 – самая распространенная версия. Боевые машины получили автоматическую систему пожаротушения, цифровую систему контроля огнем для новых типов боеприпасов, а также улучшенную башню с плоской титан/вольфрамовой броней.

Leopard 2A5 – прототип серии, которая планировалась для улучшения А4. Имел клиновидную башню с дополнительным бронированием спереди и по бокам.

Leopard 2A6 – получил новую 120 мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55.

Leopard 2A7 – не подходит для боя в городской среде.

Leopard 2: тактико-технические характеристики

вес — 62 т (Leopard 2А6);

— 62 т (Leopard 2А6); длина – 7,72 м (без пушки);

– 7,72 м (без пушки); ширина — 3,76 м;

— 3,76 м; высота — 3,03 м;

— 3,03 м; экипаж — 4 человека (командир, нацелитель, радист/заряжатель, водитель);

— 4 человека (командир, нацелитель, радист/заряжатель, водитель); броня – композитная защита 3 поколения, дополнительная модульная защита;

– композитная защита 3 поколения, дополнительная модульная защита; главное вооружение — 120 мм гладкоствольная пушка (42 выстрела);

— 120 мм гладкоствольная пушка (42 выстрела); второстепенное вооружение — 2×7.62 мм MG-3 (4750 патроны);

— 2×7.62 мм MG-3 (4750 патроны); двигатель — MTU MB 873 12-цилиндровый дизель, 1103 кВт (1500 л. с.);

— MTU MB 873 12-цилиндровый дизель, 1103 кВт (1500 л. с.); удельная мощность – около 17.8 кВт/т (24.2 л.с./т) (зависит от модификации);

– около 17.8 кВт/т (24.2 л.с./т) (зависит от модификации); подвеска – торсионная-индивидуальная;

– торсионная-индивидуальная; операционная дальность – около 500 км (рядовая местность: около 161 км);

– около 500 км (рядовая местность: около 161 км); скорость – 68-72 км/ч.

Сколько стоит танк Leopard 2? Здесь все, конечно, зависит от модификации. Например, новый Leopard 2A6 стоит около $6,79 млн, а цена Leopard 2 A7+ может доходить до $10 млн.

Читайте также: