Challenger 2: что известно о танке, который Британия может отправить ВСУ

Что за танк Challenger 2, который Британия может прислать Украине. Читайте в материале ТСН.ua о его основных характеристиках.

Ссылаясь на "неназванные западные источники", агентство Sky News обнародовала информацию, что Великобритания рассматривает возможность предоставления ВСУ 10 танков FV4034 Challenger 2. Однако вопрос еще окончательно не решен.

Что значит, если Британия все же решит предоставить Украине эти танки:

Британия станет тогда первой страной, которая направит ВСУ собственные танки для противостояния армии РФ;

подобная инициатива может стать толчком для других стран действовать аналогично.

Что известно о Challenger 2

FV4034 Challenger 2 (MOD "CR2") является основным боевым танком Великобритании. Он был поставлен на вооружение в 90-х годах прошлого века. Цена Challenger 2 – около 4,217 млн фунтов стерлингов за единицу. На сегодняшний день изготовлено 447 единиц.

Выпускает бронемашину компания Виккерс Дефенс Системс, ныне являющаяся частью компании BAE Systems. Это третий танк, который носит имя Челленджер (что означает "бросающий вызов"). Разработку компания начала в 1986 году, когда был заключен контракт на 90 миллионов фунтов на производство девяти опытных машин (окончание срока – 1989 год).

Основные тактико-технические характеристики

физические размеры – длина 8,3 м, ширина 3,5 м, высота 2,49 м;

– длина 8,3 м, ширина 3,5 м, высота 2,49 м; вес – от 64 до 75 тонн;

– от 64 до 75 тонн; скорость – 40-60 км/ч;

– 40-60 км/ч; экипаж – 4 человека;

– 4 человека; основное оружие – нарезная пушка калибра 120 мм и 43 патрона для нее;

– нарезная пушка калибра 120 мм и 43 патрона для нее; дополнительное оружие – цепная спаренная пушка калибра 7,62 мм, пулемет калибра 7,62 мм.

По словам источника издания Sky News, если Украина получит от Британии Challenge 2, это хоть и не станет "переломным моментом", но поможет преодолеть тот барьер, который не позволял западным союзникам предлагать ВСУ танки стран Запада из-за опасений, что российская сторона может признать это эскалацией конфликта.