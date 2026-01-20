В Якутске на выставке "трофейной" техники танк убил 16-летнего подростка

В Якутске российский танк «денацифицировал» местного подростка

В Якутске 16-летний российский подросток погиб, забравшись в танк на выставке военной техники, которую оккупанты якобы захватили в Украине.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Подростка придавило тяжелой металлической подвижной деталью танка. Предварительно, он забрался в танк через нижний люк и погиб в результате падения одной из конструкций.

По версии следствия, российский школьник случайно привел в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия, в результате чего получил смертельную черепно-мозговую травму.

Детей было двое, они залезли в танк через проем в отсеке снятого двигателя. Второй парень не пострадал.

Как отмечает паблик «7×7 — Горизонтальная Россия», организаторы заявили, что на выставке демонстрируется «трофейная» военная техника, захваченная в ходе войны с Украиной. Однако, судя по снимкам, подросток погиб в российском танке Т-72.

Ранее сообщалось, как Россия вербует украинских детей и превращает наших подростков в живые бомбы.