В Якутске на выставке "трофейной" техники танк убил 16-летнего подростка
В Якутии школьник погиб в танке, который пропаганда выдавала за «трофей» из Украины.
В Якутске 16-летний российский подросток погиб, забравшись в танк на выставке военной техники, которую оккупанты якобы захватили в Украине.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Подростка придавило тяжелой металлической подвижной деталью танка. Предварительно, он забрался в танк через нижний люк и погиб в результате падения одной из конструкций.
По версии следствия, российский школьник случайно привел в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия, в результате чего получил смертельную черепно-мозговую травму.
Детей было двое, они залезли в танк через проем в отсеке снятого двигателя. Второй парень не пострадал.
Как отмечает паблик «7×7 — Горизонтальная Россия», организаторы заявили, что на выставке демонстрируется «трофейная» военная техника, захваченная в ходе войны с Украиной. Однако, судя по снимкам, подросток погиб в российском танке Т-72.
