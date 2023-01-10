В Днепре обнаженный мужчина разбил кафе (видео)

Накануне, 9 января, в Днепре обнаженный мужчина агрессивно вел себя в одном из кафе. Он зашел в заведение, а потом начал все крушить все внутри.

Об этом сообщил владельцу кафе Феликс Безрук.

По его словам, один из гостей заведения пытался успокоить агрессивно настроенного мужчину. Впрочем, ему это не помогло.

"Когда он закончил крушить кафе, разделся догола, и пошел на "Новую почту", — сообщил Безрук. По его словам, общий ущерб составил около 150 тысяч гривен.

Владелец также показал видео инцидента. На нем видно, как полураздетый мужчина ходит по кафе, хватает разные предметы и разбивает их о стены или пол.

Издание "Информатор" сообщает, что правоохранители установили личность правонарушителя. Полицейские открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Следственные действия продолжаются.

Напомним, в поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области двое школьников избили и обозвали проституток свою одноклассницу. За это судили их родителей.