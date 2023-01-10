Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі оголений чоловік потрощив кафе (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
469
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі оголений чоловік потрощив кафе (відео)

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Правоохоронці встановили особу порушника.

Напередодні, 9 січня, у Дніпрі оголений чоловік агресивно поводив себе в одному з кафе. Він зайшов до закладу, а потім почав все трощити усередині.

Про це повідомив власника кафе Фелікс Безрук.

За його словами, один з гостей закладу намагався заспокоїти агресивно налаштованого чоловіка. Втім, йому не допомогло це. 

"Коли він закінчив трощити кав‘ярню, роздягнувся догола, та пішов до "Нової пошти", - повідомив Безрук. За його словами, загальна шкода склала близько 150 тисяч гривень.

Власник також показав відео інциденту. На ньому видно, як напівроздягнений чоловік ходить по кафе, хапає різні предмети та розбиває їх об стіни чи підлогу.

Видання "Інформатор" повідомляє, що правоохоронці встановили особу правопорушника. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Наразі слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, у селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області двоє школярів побили та обізвали повією свою однокласницю. За це судили їхніх батьків.

Легендарні марки "Укрпошти" та новий випуск до перемоги України | Ігор Смілянський

Легендарні марки "Укрпошти" та новий випуск до перемоги України | Ігор Смілянський
 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
469
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація