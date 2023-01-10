У Дніпрі оголений чоловік потрощив кафе (відео)

Напередодні, 9 січня, у Дніпрі оголений чоловік агресивно поводив себе в одному з кафе. Він зайшов до закладу, а потім почав все трощити усередині.

Про це повідомив власника кафе Фелікс Безрук.

За його словами, один з гостей закладу намагався заспокоїти агресивно налаштованого чоловіка. Втім, йому не допомогло це.

"Коли він закінчив трощити кав‘ярню, роздягнувся догола, та пішов до "Нової пошти", - повідомив Безрук. За його словами, загальна шкода склала близько 150 тисяч гривень.

Власник також показав відео інциденту. На ньому видно, як напівроздягнений чоловік ходить по кафе, хапає різні предмети та розбиває їх об стіни чи підлогу.

Видання "Інформатор" повідомляє, що правоохоронці встановили особу правопорушника. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області двоє школярів побили та обізвали повією свою однокласницю. За це судили їхніх батьків.