Споживання електроенергії в Україні підвищилось: у багатьох областях застосували аварійні відключення

В окремих регіонах через поривчастий вітер також є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось, тому у багатьох областях через перевищення лімітів застосовуються аварійні відключення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там зазначили, що споживання підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Як додали в "Укренерго", у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Атака РФ на енергосистему України

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Росія вдалася до ракетного терору українців. Так, станом на січень 2023 року ворог здійснив вже 11 масованих обстрілів України. Більшість ракет були спрямовані на енергетичні інфраструктурні об'єкти, аби залишити мирних людей взимку без світла, опалення та води. Внаслідок цих обстрілів, а також атак іранськими дронами-камікадзе ситуація в енергосистемі значно ускладнилася, у всіх регіонах почали вимикати світло. Вимкнення електроенергії тривають досі.

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