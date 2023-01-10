Оборона Києва під час війни, загроза наступу з Білорусі та повістки в метро: інтерв’ю з головою КМВА Сергієм Попком

Спрогнозувати скільки ще буде атак і скільки ворог випустить ракет чи «Шахідів» на Київ практично неможливо.

У Києві знову діяють планові відключення світла, але ситуація залишається складною. Містян закликають розумно та відповідально використовувати енергоресурси. Чим зараз живе місто, чи загрожує йому блекаут, чи варто остерігатись повторного вторгнення росіян з півночі (Білорусі) та що з повістками на вході в метро – сайту ТСН.ua розповів керівник Київської міської військової адмінстрації Сергій Попко.

Розкажіть, яка зараз ситуація з енергетикою в місті. Чи всі будинки зі світлом, водою та теплом? В яких районах ситуація залишається складною і чому саме?

Ситуація з електропостачанням в столиці залишається складною. Енергетики, ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням енергосистеми після руйнувань внаслідок ворожих повітряних атак. В першу чергу, завдяки зусиллям усіх відповідних служб, Київу вдалося перейти від аварійних відключень до планових. Але є фактори, які ситуативно впливають на функціональну спроможність мережі. Наприклад, через поступове зниження температури та активізацію роботи підприємств після святкових днів, в Україні та в Києві продовжує зростати споживання електроенергії. Щоб забезпечити баланс в енергосистемі, введені ліміти споживання у всіх областях України. Київ є невід’ємною частиною енергосистеми країни і дотримується наданих йому лімітів споживання. Тому в котре закликаю мешканців столиці розумно і відповідально споживати електроенергію.

Чи загрожує Києву повний блекаут? Як на вашу думку його можна уникнути?

Столиця України – одна з головних цілей ворога. Про це свідчить навіть елементарна статистика кількісті ракет та «Шахідів», якою агресор вже атакував Київ. Велика шана нашим силам ППО, які закривають небо над киянами. Вони ламали і ламають плани ворога залишити місто без світла, тепла і води. Спрогнозувати скільки ще буде атак і скільки ворог випустить ракет чи «Шахідів» практично неможливо. Проте Київська міська військова адміністрація, районні адміністрації і решта відповідних органів управління містом готуються до можливих негативних сценаріїв. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, «Пункти Незламності» стануть місцем, де кияни та гості столиці зможуть погрітися, зарядити телефони, випити кави або чаю, скористатися послугами інтернету, подзвонити рідним та близьким.

Наразі у Києві розгорнуті 482 стаціонарних «Пунктів незламності», понад 60 пунктів ДСНС. До ініціативи Президента щодо створення таких місць постійно приєднується небайдужий бізнес, який облаштовує «Пункти незламності» в торгівельних центрах, аптеках, магазинах та АЗС. Знайти «Пункт незламності» поруч зі своїм місцезнаходженням людина може на сайті nezlamnist.gov.ua.

Днями в столиці відкрили ціле «Містечко незламності»! Воно готово прийняти понад 1 000 людей. Це містечко облаштоване місцями для відпочинку, Starlink-хабом, має окремі зони для навчання та викладання. В ньому є простір для дітей, де вони зможуть розважитися та відволіктися. Навіть є окрема територія, передбачена для вигулу домашніх тварин. На випадку блекауту містечко діятиме автономно – безперервну роботу забезпечують 7 генераторів сукупною потужністю 2 МВт, а зв’язок працює завдяки 7 терміналам Starlink.

Деякі медичні заклади скаржились, що їм відключали світло вдень посеред прийому. Наприклад, в Дарницькому районі. Чи планується робити, якісь виключення для медичних установ, наприклад, відключати їх від світла, коли там немає пацієнтів?

Лікарні, шпиталі є об’єктами критичної інфораструктури. Забезпечення їх теплом, водою та електроенергією є пріорітетним для міста. Якщо відключення і сталось – це виключення з правил, виняток, який, скоріше за все, трапився в аварійному режимі. Крім того, лікарні повністю забезпечені генераторами та достатнім запасом пального для автономної роботи.

Як саме можна врятувати енергетичні об’єкти столиці від ракетних ударів ворога та атак "Шахідами"?

Сили і засоби оборони міста Києва постійно вдосконаюють свій потенціал. На додачу до існуючих систем протиповітряної оборони, які давно стоять на озброєні української армії, додалися зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно протидіють ворожим ракетам та дронам. Це озброєння – сучасні і системи ППО, яке Україна продовжує отримувати від наших партнерів, а українські захисники швидко їх опановують та ефективно застосовують. Найкращий тому доказ – остання атака столиці «Шахідами», коли вправна робота ППО знищили 32 з 32-ох ворожих БПЛА.

Але треба зрозуміти, що будь-яка, навіть найновітніша система протиповітряної оборони не даватиме завжди 100% гарантії захисту. Тому закликаю усіх українців допомагати нашій протиповітряній обороні. Є спеціально створений додаток «єППО». Встановіть його на свій смартфон. І якщо ви побачили повітряну ціль, то треба відкрити «єППО» на телефоні. Потім – вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Додаток досить ефективний. Вже не одна ракета була збита саме завдяки небайдужим громадянам.

Наше ППО творить дива вже зараз. Яскравий приклад – 31 грудня і в ніч на перше та друге січня. Чи буде підсилена ППО ще більше?

Вся Україна очікує найближчим часом поставок американської системи протиповітряної оборони Patriot. Вона буде розгорнута у максимально стислі терміни і суттєво посилить нашу ППО. Крім того, з багатьма країнами-партнерами постійно ведуться перемовини щодо надання інших різноманітних видів озброєння, які здатні ефективно знищувати ракети та БПЛА ворога.

Всіх насторожують прогнози військових експертів, про можливе повторне вторгнення ворога з Білорусі в кінці січня чи на початку лютого. Наскільки місто готове дати відсіч окупантам?

Сили і засоби оборони Києва готові давати відсіч ворогові. Навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. Побудовані надійні системи:

Вогневого ураження противника;

Інженерних загороджень всіх типів;

Протиповітряної та протитанкової оборони;

Всебічного забезпечення тощо.

Але станом на зараз розвідка не фіксує достатньо сил і засобів, щоб створити ударне угруповання і наступати з північного напрямку.

Планується, що в цьому році у громадських місцях з’являться додаткові засоби перевірки – рамки та сканери. Коли їх варто очікувати посилення таких заходів безпеки?

Кабінет міністрів України анонсував посилення заходів безпеки у громадських місцях. Про це заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд планує в цьому році створити інфраструктуру безпеки для громадян. Рамки і сканери будуть встановлювати як додаткові засоби перевірки. Я вважаю це необхідним кроком безпеки в умовах війни. Де і коли будуть встановлюватися рамки і сканери – буде повідомлено заздалегідь.

Багатьох киян цікавить, чому після ракетного удару метро зупинило свою роботу на цілий день, можете пояснити причину?

16 грудня внаслідок ракетного удару відбулося пошкодження енергетичної інфраструктури Києва і було часткове знеструмлення в окремих районах міста. Тому через дефіцит електроенергії київське метро було змушене припинити перевезення пасажирів. Натомість станції метро працювали як укриття для киян та гостей міста. Київпастранс запустив автобуси з метою дублювати маршрути метро.

Підземка на сьогодні найнадійніше укриття для киян. Чи з’являться у Києві сучасні безпечні укриття, які будуть розташовані у пішохідної доступності з житловими кварталами?

Київ продовжує вдосконалення системи цивільного захисту населення. Кожен мешканець та гість столиці може відкрити в інтернеті мапу – «Укриття для населення м. Києва». На цьому ресурсі позначені всі підвали, підземні паркінги, підземні переходи та інші споруди, які можуть бути використані для цивільного захисту населення. Зокрема там є інформація чи обладнаний той чи інший об’єкт пандусами. Окрім цього, визначається перелік об’єктів, під час будівництва яких обов’язково мають бути передбачені укриття й інші елементи захисту. Це заклади освіти, житлові та громадські будівлі, об’єкти критичної інфраструктури.

Також людям не зрозуміло, чому на лінії перестав виходити електротранспорт, а на їх маршрути випустили автобуси. Деякі експерти, кажуть що тролейбуси та трамваї потребують не багато електроенергії. Можете прокоментувати цю ситуацію?

Тільки влада міста та енергетики володіють повним об’ємом усієї комплексної інформації щодо ситуаціїї з енергетикою в Києві. І кожне рішення про зміни чи нововведення в транспортній інфраструкті столиці впроваджується лише після ретельного аналізу. Через складну систуацію в енергосистемі та виходячи з перешочергової задачі – забезпечити безперебійну транспотрну логістику для мешканців столиці – було ухвалено рішення про тимчасове припинення курсування електротранспорту. Повірте, це був необхідний крок для забезпечення оптимальної життядіяльності міста. Вірю, що ми все відбудуємо і улюблені містянами трамваї та тролейбуси повернуться на маршрути. Треба потерпіти і дочекатися.

Періодично в соціальних мережах пишуть про повістки, які можуть вручати киянам на вході до метро. Чи так це насправді і яка кількість містян наразі має «бронь»?

Щодо «броні». Відповідно до «Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» бронювання військовозобов’язаних у воєнний час здійснюється за рішенням Мінекономіки з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств (і критичної інфраструктури), установ і організацій, зокрема уповноважених банків, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань, населення. Обсяги бронювання військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, визначаються з урахуванням необхідності для забезпечення їх в умовах воєнного стану. Обсяги бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, визначаються з урахуванням встановленого для ним мобілізаційного замовлення. МВА не веде статистики, хто отримав відстрочку від мобілізації.

Щодо повісток. Законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці. Повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. В повістці має бути зазначено – дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися. Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

Хочу закликати киян – довіряти лише перевірений інформації від офіційних джерел! Не поширюйте чуток. Не допомагайте ворогові сіяти паніку. Будьте свідомим. Наближаємо разом мир в Україні після нашої Перемоги!

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