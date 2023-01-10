На Полтавщині сталася смертельна аварія: що відомо

У вівторок, 10 січня, у Полтавській області на автошляху Решетилівка–Кобеляки–Царичанка–Дніпро сталася ДТП. Зранку поблизу села Бродщина легковик Hyundai з’їхав у кювет.

Про це "Суспільному" розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За словами речника, в аварії загинуло двоє людей. На місці події від отриманих травм померли 71-річний водій та 74-річна пасажирка автівки. Обоє були жителями міста Нікополь Дніпропетровської області.

Наразі фахівці з’ясовують причина та обставини аварії. Кримінальне провадження можуть розпочати за частиною третьою статті 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху".

нагадаємо, 9 січня близько 17:00, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Дуліби Стрийського району Львівської області сталась потрійна ДТП, в якій зіткнулись автомобіль швидкої допомоги, автобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинув пацієнт швидкої.

Читайте також: