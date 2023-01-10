У КМВА відповіли, чи вручатимуть киянам на вході до метро повістки

У КМВА закликали киян довіряти лише перевірений інформації від офіційних джерел.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, чи вручатимуть киянам на вході до метро повістки.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, Попко наголосив, що повістку можуть вручити в будь-якому місці.

"Щодо повісток. Законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці", - зазначив він.

Також Попко нагадав, який вигляд повинна мати повістка та хто має право її вручати.

"Повістка обов'язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. В повістці має бути зазначено – дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися. Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків", - роз'яснив очільник КМВА.

Раніше у Мінреінтеграції пояснили, чи потрібно військовозобов'язаним ВПО ставати на військовий облік та нагадали, які категорії військовозобов'язаних громадян звільняються від мобілізації.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні 24 лютого 2022 року розпочалася широкомасштабна війна, яку розв'язала РФ. Президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан та оголосив мобілізацію, згідно з якою військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати за межі України. Вона триває і триватиме, допоки в Україні діятиме воєнний стан.

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