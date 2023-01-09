Challenger 2: що відомо про танк, який Британія може надіслати ЗСУ

Що це за танк Challenger 2, який Британія може надіслати Україні. Читайте в матеріалі ТСН.ua про його основні характеристики.

В агенстві Sky News оприлюднили інформацію про дискусію, яка точиться в британському уряді щодо того, щоб надати Україні ескадрилью танків FV4034 Challenger 2. Посилаються тут на "неназвані західні джерела", які стверджують, ніби-то Велика Британія розглядає можливість надання ЗСУ 10 танків Challenger 2. Однак питання ще остаточно не вирішено, тому що дискусія триває.

Що означатиме, якщо Британія все ж вирішить надати Україні ці танки:

значне посилення підтримки України західними партнерами;

Британія стане тоді першою країною, яка відправить ЗСУ власні танки для протистояння армії РФ;

така ініціатива може стати поштовхом для інших країн діяти аналогічно.

Що відомо про Challenger 2

FV4034 Challenger 2 (MOD "CR2") наразі є основним бойовим танком Великої Британії. Його було розроблено ще у 90-ті роки минулого століття. Ціна Challenger 2 — близько 4,217 млн фунтів стерлінгів за одиницю. На сьогоднішній день випущено 447 одиниць.

Випускає бронемашину компанія Віккерс Дефенс Сістемс, яка нині є частиною компанії BAE Systems. Це третій танк, який носить ім'я Челленджер (що означає "такий, що кидає виклик"). Розроблення компанія почала ще 1986 року, коли був укладений контракт на 90 мільйонів фунтів на виробництво дев'яти дослідних машин (закінчення терміну — 1989 рік).

Основні тактико-технічні характеристики

фізичні розміри – довжина 8,3 м, ширина 3,5 м, висота 2,49 м;

– довжина 8,3 м, ширина 3,5 м, висота 2,49 м; вага – від 64 до 75 тонн;

– від 64 до 75 тонн; швидкість – 40-60 км/год.;

– 40-60 км/год.; екіпаж – 4 людини;

– 4 людини; основна зброя – нарізна гармата калібру 120 мм та 43 набої для неї;

– нарізна гармата калібру 120 мм та 43 набої для неї; додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет калібру 7,62 мм.

За словами джерела видання Sky News, якщо Україна отримає від Британії Challenge 2, це хоч і не стане "переламним моментом", але допоможе подолати той бар'єр, який не дозволяв західним союзникам пропонувати ЗСУ танки країн Заходу через побоювання, що російська сторона може визнати це ескалацією конфлікту.