Leopard 2: що відомо про танки, які Польща готова передати Україні

Що відомо про характеристики танків Leopard 2, які Польща готова передати ЗСУ — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ще восени 2022 року почалися активні обговорення можливості передавання українським військовим німецьких танків Leopard. 11 січня 2023 року під час політичного візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Україна отримає роту танків Leopard 2 в рамках створення міжнародної коаліції. За стандартами НАТО рота містить 14 танків.

Танк Leopard 2: історія створення

Leopard 2 є основним бойовим танком, який був створений німецьким підприємством Krauss-Maffei (нині, Krauss-Maffei Wegmann). Став наступником вже успішного розроблення тієї ж фірми — танку Leopard 1.

Виробництво розпочали 1979 року. Всього було випущено 3200 танків. Наразі вони взяті на озброєння збройних сил Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Австрії, Туреччини, Польщі, Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Данії, Чилі, Греції, Канади, Фінляндії.

Варіанти

Leopard 2 — основний танк, який ще часто називають "А0", щоб відрізнити від інших модифікацій. Випускався від жовтня 1979 до березня 1982 року. Всього створили 380 таких машин. Основним обладнанням цього варіанта є електро-гідравлічний стабілізатор WNA-H22, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення EMES 15, панорамний перископ PERI R17, баштовий приціл FERO Z18 тощо.

Також були створені такі модифікації:

Leopard 2A1 — танк отримав мінімальні модифікації та тепловізійний приціл стрільця. Виробництво завершилося в листопаді 1983 року.

Leopard 2A2 — були замінені оригінальні приціли PZB 200 першої партії на термоприціли EMES 15 та встановлена огорожа навколо передніх отворів паливних баків. Танк отримав ще новий п'яти метровий буксирувальний трос. Закрилася програма 1987 року.

Leopard 2A3 — головна відмінність у встановленні нової цифрової радіостанції SEM80/90 та заваренні люків подавання боєкомплекту.

Leopard 2A4 — найпоширеніша версія. Бойові машини отримали автоматичну систему пожежогасіння, цілковито цифрову систему контролю вогнем для нових типів боєприпасів, а також покращену башту з пласкою титан/вольфрамовою бронею.

Leopard 2A5 — прототип серії, яка планувалася для покращення А4. Мав клиноподібну башту з додатковим бронювання спереду і з боків.

Leopard 2A6 — отримав нову 120 мм гладкоствольну гармату Rheinmetall L55.

Leopard 2A7 — не підходить для бою у міському середовищі.

Leopard 2: тактико-технічні характеристики

вага — 62 т (Leopard 2А6);

— 62 т (Leopard 2А6); довжина — 7,72 м (без гармати);

— 7,72 м (без гармати); ширина — 3,76 м;

— 3,76 м; висота — 3,03 м;

— 3,03 м; екіпаж — 4 особи (командир, націлювач, радист/заряджальник, водій);

— 4 особи (командир, націлювач, радист/заряджальник, водій); броня — композитний захист 3 покоління, додатковий модульний захист;

— композитний захист 3 покоління, додатковий модульний захист; головне озброєння — 120 мм гладкоствольна гармата (42 постріли);

— 120 мм гладкоствольна гармата (42 постріли); другорядне озброєння — 2 × 7.62 мм MG-3 (4750 набої);

— 2 × 7.62 мм MG-3 (4750 набої); двигун — MTU MB 873 12-циліндровий дизель, 1103 кВт (1500 к. с.);

— MTU MB 873 12-циліндровий дизель, 1103 кВт (1500 к. с.); питома потужність — близько 17.8 кВт/т (24.2 к.с./т) (залежить від модифікації);

— близько 17.8 кВт/т (24.2 к.с./т) (залежить від модифікації); підвіска — торсійна-індивідуальна;

— торсійна-індивідуальна; операційна дальність — близько 500 км (пересічна місцевість: близько 161 км);

— близько 500 км (пересічна місцевість: близько 161 км); швидкість — 68-72 км/год.

Скільки коштує танк Leopard 2? Тут все, звісно, залежить від модифікації. Наприклад, новий Leopard 2A6 коштує близько $6,79 млн, а ціна Leopard 2 A7+ може доходити до $10 млн.

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