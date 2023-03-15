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В Росії вимагають від викладачів університетів віддавати частину зарплати на війну проти України

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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397
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В Росії вимагають від викладачів університетів віддавати частину зарплати на війну проти України

Фото: pixabay.com

Освітяни повинні віддавати на вбивство українців 10% від своєї зарплати.

Співробітників Іркутського національного дослідницького технічного університету змушують "добровільно" жертвувати частину зарплати на війну РФ проти України.

Про це інформує паблік "Санкции в РФ".

Згідно з повідомленням, керівництво закладу вищої освіти зобов'язало працівників підписати заяви з проханням про утримання 3000 руб. (близько 1500 грн) із зарплати на потреби "спецоперації".

При цьому розмір середньої зарплати в освітній установі становить 35 тис. руб (близько 17 500 грн). Тожпрацівники університету змушені віддавати на війну проти України фактично десяту частину свого заробітку.

Зазначається, що керівництво навчального закладу вимагало від працівників не розголошувати факту збирання "добровільних пожертв".

Нагадаємо, водночас у Воронезькій області РФ місцева влада почала розсилати повістки до військкоматів нібито для "актуалізація даних військового обліку".

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Дата публікації
Перегляди
397
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