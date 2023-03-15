В Ірані загинуло 11 людей, відганяючи “злих духів”

Святкуючи прихід Нового року за перським календарем, іранці традиційно стрибають через вогнище та запускають саморобні феєрверки.

У ніч проти середи, 15 березня в Ірані традиційно відзначали давнє перське свято Чахаршанбе-Сурі (“вогняна середа”), яке знаменує початок Нового року за перським календарем. За звичаєм, учасники святкувань стрибають через вогнище та запускають саморобні феєрверки, що часто призводить до опіків та навіть загибелі людей.

Як повідомляє france24, цьогорічні святкування забрали 11 життів, понад 3500 людей отримали поранення.

Керівник екстрених служб Ірану Джафар Міадфар повідомив, що від 20 лютого внаслідок інцидентів, пов'язаних із Чахаршанбе-Сурі, загинуло 26 осіб, з яких щонайменше 11 – у ніч із вівторка на середу.

Під час фестивалю учасники стрибають через багаття, щоб очиститися та відігнати злих духів, співаючи “Я даю тобі свій жовтий колір (символ хвороби)” та “Я приймаю твій червоний колір (символ життя)”.

Фестиваль є частиною доісламської спадщини Ірану і зазвичай не сприймається шиїтським духовенством, яке вважає його язичницьким.

Поза тим петарди і феєрверки цієї ночі можна було почути і побачити навіть в громадських місцях. Інформації про можливі затримання учасників дійства наразі не надходило.

Нагадаємо, поліція Ірану заарештувала понад 100 осіб, яких підозрюють у причетності до отруєння сотень школярок по всій країні.

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