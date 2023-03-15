В Иране погибли 11 человек, отгоняя "злых духов"

Празднуя приход Нового года по персидскому календарю, иранцы традиционно прыгают через костер и запускают самодельные фейерверки.

В ночь на среду, 15 марта в Иране традиционно отмечали давний персидский праздник Чахаршанбе-Сури ("огненная среда"), знаменующий начало Нового года по персидскому календарю. По обычаю, участники празднований прыгают через костер и запускают самодельные фейерверки, что часто приводит к ожогам и даже гибели людей.

Как сообщает france24, празднования в этом году унесли 11 жизней, более 3500 человек получили ранения.

Руководитель экстренных служб Ирана Джафар Миадфар сообщил, что с 20 февраля в результате инцидентов, связанных с Чахаршанбе-Сури, погибли 26 человек, из которых по меньшей мере 11 — в ночь со вторника на среду.

Во время фестиваля участники прыгают через костер, чтобы очиститься и отогнать злых духов, распевая "Я даю тебе свой желтый цвет (символ болезни)" и "Я принимаю твой красный цвет (символ жизни)".

Фестиваль является частью доисламского наследия Ирана и обычно не воспринимается шиитским духовенством, считающим его языческим.

Вопреки этому, петарды и фейерверки этой ночью можно было услышать и увидеть даже в общественных местах. Информация о возможных задержаниях участников действа пока не поступала.

Напомним, полиция Ирана арестовала более 100 человек, подозреваемых в причастности к отравлению сотен школьниц по всей стране.

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