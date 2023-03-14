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В Росії з кілограмом наркотиків спіймали замкомандира військової частини

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Росії з кілограмом наркотиків спіймали замкомандира військової частини

Фото з відкритих джерел

Наркотик мефедрон у російського капітана знайшли під час зупинки його авто на посту ДПС.

Російські правоохоронці затримали з кілограмом мефедрону заступника командира роти з військово-політичної роботи військової частини 3419 у Балашисі (Московська область).

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на обізнані джерела.

Чоловіка з наркотиками затримали 12 березня у Рязанській області на посаді ДПС "Солотчинський".

За даними ще одного телеграм-каналу "Осторожно, новости", затриманим виявився 34-річний Олексій Пласкунов. Він дослужився у Балашисі до звання капітана і став заступником командира роти.

Повідомляється, що Пласкунов разом із безробітним Рустамом Казумовим позичили в товариша з Росгвардії авто і вирушили до Рязанської області. За кермом перебував Пласкунов. Коли авто зупинили на посту ДПС для перевірки, то знайшли в ній майже кілограм наркотичної речовини.

Силовики заздалегідь мали інформацію, що в авто можуть перевозити партію заборонених речовин. 

Так, на місце прибув спецназ, який і затримав Пласкунова та Казумова. Військове слідство розпочало перевірку Пласкунова на причетність до замаху на збут наркотиків.

Зауважимо, що наркотик мефедрон з'явився у Росії наприкінці 2000-х і потрапив під заборону 2010 року. У більшості міст РФ наркотик входив до п'ятірки найпопулярніших поряд із гашишем, "шишками" та амфетамінами.

До слова, на війні проти України загинув ексдепутат пропутінської партії "Єдина Росія" Радянського району Самари Денис Штейн, який був засуджений за збут того ж таки медефрону.

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Дата публікації
Перегляди
398
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