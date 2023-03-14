Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: яка ситуація на фронті

Росіяни намагаються прорвати оборону одразу на кількох напрямках.
Окупаційні війська продовжують спроби штурму у районі Бахмута. Українські захисники мужньо тримають оборону.
Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
Крім Бахмута, росіяни намагаються прорвати українську оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках. Також загарбники здійснюють безуспішні наступальні дії на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
"Кількість штурмів та атак під Донецьком значно зменшилась у порівнянні з минулим тижнем. Ймовірно, це пов'язане з тим, що загарбники намагаються відновити свої втрати для подальших наступальних дій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.
Ситуація навколо Бахмута
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів 14 березня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача і заслухав доповідь про актуальну ситуацію на фронті, зокрема, у районі Бахмута.
Ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий називає складним, але правильним рішенням для ЗСУ залишитись у Бахмуті Донецької області та продовжувати захищати його. Росіяни своїх військових у місті посилають фактично на забій.
Український легкоатлет Роман Поліщук загинув у боях з російськими окупантами під Бахмутом.
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