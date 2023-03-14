Британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні: яка ситуація на фронті

Окупаційні війська продовжують спроби штурму у районі Бахмута. Українські захисники мужньо тримають оборону.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Крім Бахмута, росіяни намагаються прорвати українську оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках. Також загарбники здійснюють безуспішні наступальні дії на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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"Кількість штурмів та атак під Донецьком значно зменшилась у порівнянні з минулим тижнем. Ймовірно, це пов'язане з тим, що загарбники намагаються відновити свої втрати для подальших наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Ситуація навколо Бахмута

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів 14 березня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача і заслухав доповідь про актуальну ситуацію на фронті, зокрема, у районі Бахмута.

Ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий називає складним, але правильним рішенням для ЗСУ залишитись у Бахмуті Донецької області та продовжувати захищати його. Росіяни своїх військових у місті посилають фактично на забій.

Український легкоатлет Роман Поліщук загинув у боях з російськими окупантами під Бахмутом.

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