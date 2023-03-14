Зеленський зібрав засідання Ставки: що вирішили з Бахмутом

Зокрема, на засіданні Ставки розглянули перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський провів 14 березня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача і заслухав доповідь про актуальну ситуацію на фронті.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті", – йдеться в заяві.

Члени Ставки розглянули перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку та "висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута".

Учасники засідання також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів українських військ на передовій.

Окрім того, на Ставці обговорили темпи та обсяги надходження до України від партнерів техніки та озброєння та їхній розподіл по угрупованнях військ.

Нагадаємо, напередодні ввечері Зеленський повідомив, що на сході "дуже болісно". Президент наголосив, що майбутнє України зараз вирішується у містах Білогорівка, Марʼїнка, Авдіївка, Бахмут, Вугледар і Камʼянка.

Генерал-полковник Олександр Сирський 13 березня інформував про складну ситуацію довкола Бахмута. Там штурмові загони "вагнерівців" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати українську оборону та просунутися до центру міста.

Читайте також: