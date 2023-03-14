Зеленский собрал заседание Ставки: что решили с Бахмутом

В частности, на заседании Ставки был рассмотрен ход оборонной операции на Бахмутском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 марта очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего и заслушал доклад об актуальной ситуации на фронте.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте", — говорится в заявлении.

Члены Ставки рассмотрели ход оборонной операции на Бахмутском направлении и "выразили общую позицию по поводу дальнейшего удержания и защиты города Бахмута".

Участники заседания также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений украинских войск на передовой.

Кроме того, на Ставке обсудили темпы и объемы поступления в Украину от партнеров техники и вооружения и их распределение по группировкам войск.

Напомним, накануне вечером Зеленский сообщил, что на востоке "очень болезненно". Президент подчеркнул, что будущее Украины сейчас решается в городах Белогоровка, Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Угледар и Каменка.

Генерал-полковник Александр Сырский 13 марта информировал о сложной ситуации вокруг Бахмута. Там штурмовые отряды "вагнеровцев" наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать украинскую оборону и продвинуться в центр города.

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