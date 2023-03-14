Українські дизайнери представлять свої колекції на Тижні моди в Одесі

Дизайнери презентують свої нові колекції.
В Одесі 26 березня у готелі Bristol відбудеться 19th Odessa Fashion Week під гаслом "Наближаємо Перемогу". Вже вдруге захід проводиться під час повномасштабної війни за підтримки Ukrainian Fashion Association.
Вже рік повномасштабної війни - надскладного випробування для нашої країни, для кожного з нас, але ми проходимо його з честю. Цей рік не тільки змінив нас, але й загартував. Ми – незламні, нескорені, мужні та рішучі.
Українці продовжують відвойовувати свої права та свободу, зберігаючи свою ідентичність та культуру висловлювання "Незламна Україна", які стали символом героїзму та стійкості українського народу у боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність. А українці стали символом "незламної нації", яка у важкі часи є об'єднаною та мужньою. Саме дух єдності рухає нас до перемоги. Зараз, як ніколи, важливо гуртуватися та підтримувати одне одного. Тому що підтримка – це також зброя.
У межах Odessa Fashion Week свої колекції представлять дизайнери: AKEL, ALPACA, NATI RUDNITSKAYA, INSTITUTE OF MODERN MADAME, MINNY FOR KIDS, KAPSAMUN Kids, ALNEST, АНТОШКА, SUZIE, MARINA MARIBELLA & LILIAN BEYOND та OLIVE.
Спеціальними музичними гостями виступлять: KOVALSKI - одеський артист, учасник учасник проєктів "Танцюють всі", "Суперзірка" і харизматичний Dj XAOS - одеський діджей.
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