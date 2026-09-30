Взуття на масивній платформі повертається в моду: головний тренд осені 2026 року

Взуття на платформі 2026 / © pexels.com

Реклама

Сучасна платформа стала більш універсальною: її можна побачити як на лаконічних туфлях, так і на грубих черевиках, лоферах та моделях у ретростилі. А головна перевага такого взуття полягає в тому, що воно здатне стати помітним акцентом навіть у найпростішому осінньому образі.

Чому взуття на платформі знову в моді

Інтерес до естетики 2000-х залишається помітним у сучасній моді, однак знайомі речі поступово отримують нове прочитання. Це стосується і масивного взуття.

Реклама

Якщо раніше висока платформа часто була максимально помітною та навіть навмисно перебільшеною, сучасні моделі виглядають більш стримано. Дизайнери експериментують із формою підошви, матеріалами, пряжками, ремінцями та підборами, завдяки чому тренд легко адаптувати до різних стилів.

Реклама

Ще одна причина популярності платформи — можливість візуально додати кілька сантиметрів зросту без необхідності весь день ходити на тонких високих підборах. Масивна підошва також допомагає збалансувати пропорції образу, особливо в поєднанні з об’ємним верхнім одягом та широкими штанами.

Яке взуття на платформі актуальне восени 2026

Обмежуватися однією конкретною моделлю не доведеться. Серед актуальних варіантів можна знайти взуття як для жіночних, так і для більш розслаблених повсякденних образів.

Особливої уваги заслуговують туфлі в ретростилі з ремінцями та округлим носком. Вони нагадують моделі минулих десятиліть, але завдяки сучасному дизайну легко вписуються в актуальний гардероб.

Ще один варіант — взуття на платформі та широкому стійкому підборі. Така пара може стати альтернативою класичним туфлям, якщо хочеться зробити образ виразнішим.

Реклама

Для прохолодної та дощової погоди підійдуть масивні черевики з рельєфною підошвою. Вони добре виглядають із джинсами, довгими пальтами, шкіряними куртками та трикотажними речами.

З чим носити взуття на платформі восени

Найпростіший спосіб інтегрувати тренд у повсякденний гардероб — поєднати масивне взуття з прямими або широкими джинсами. Верх при цьому може залишатися максимально базовим: сорочка, футболка, светр чи жакет допоможуть створити збалансований комплект.

Не менш вдалий вигляд платформа має з брючними костюмами вільного крою. Масивне взуття робить класичний комплект менш формальним і додає йому характеру. Особливо ефектним може бути поєднання широких штанів із взуттям на високій підошві.

Любителькам контрастів варто спробувати носити платформу із сукнями та спідницями. Легка сукня у поєднанні з грубим взуттям створює гру фактур і настроїв, завдяки якій образ не потребує великої кількості додаткових акцентів.

Реклама

Восени також можна комбінувати таке взуття з мініспідницею, щільними колготками та об’ємним жакетом або довгим пальтом. Це дозволяє обіграти естетику нульових, не перетворюючи комплект на буквальну стилізацію під минулу епоху.

Як вписати масивну платформу в базовий гардероб

Необов’язково повністю змінювати стиль заради одного тренду. Якщо гардероб складається переважно з базових речей, саме взуття може виконувати роль головного акценту.

Для початку варто звернути увагу на моделі нейтральних відтінків — чорного, коричневого, бордового або бежевого. Їх простіше комбінувати з речами, які вже є в гардеробі.

Важливий і баланс пропорцій. Масивна підошва добре підтримує об’ємні силуети — широкі джинси, oversize-жакети, тренчі та довгі пальта. Водночас контраст із легкими тканинами або більш приталеним одягом може зробити образ цікавішим.

Головне — не намагатися відтворити образ із 2000-х до найменших деталей. Сучасне прочитання тренду передбачає лише окремі ретроелементи, поєднані з актуальними речами.

FAQ

З чим носити взуття на платформі?

Взуття на платформі можна поєднувати з прямими та широкими джинсами, брючними костюмами, міні- та мідіспідницями, сукнями, жакетами й довгими пальтами. Для повсякденного образу достатньо додати масивне взуття до базових джинсів і светра, а для більш виразного комплекту можна зіграти на контрасті, поєднавши грубу платформу з легкою сукнею.

Яке взуття в моді восени 2026 року?

Серед помітних тенденцій осені 2026 року — повернення взуття на масивній платформі. Актуальними є туфлі з ремінцями в ретростилі, моделі на широкому стійкому підборі, лофери та грубі черевики на рельєфній підошві. Особливо легко вписати в осінній гардероб моделі нейтральних кольорів, які можна комбінувати як із джинсами, так і з сукнями чи класичними костюмами.

Новини партнерів

Новини партнерів