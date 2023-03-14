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У Воронезькій області РФ почали вручати повістки до військкоматів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Воронезькій області РФ почали вручати повістки до військкоматів

Фото: Getty Images

Місцевих жителів запевняють, що повістки вручають "виключно для актуалізації даних", проте ми знаємо, як окупанти вміють обманювати власне ж населення.

У Воронезькій області РФ місцева влада вирішила розіслати повістки в регіоні нібито для "актуалізація даних військового обліку".

Про це йдеться у повідомленні місцевої влади.

"Військовий комісаріат Воронезької області та адміністрації муніципалітетів розпочинають вручення повісток мешканцям регіону", – йдеться в повідомленні.

Жителів регіону запевняють, що "єдина мета цих заходів: виключно актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах". Повістки вручатимуть переважно за місцем проживання та роботи росіян.

Раніше повідомлялося, що в Росії хочуть підвищити призовний вік

Також повідомлялося, що на окупованому Донбасі матері вчинили бунт через "мобілізованих" студентів, яких російське командування змусило підписати "контракт".

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Дата публікації
Перегляди
923
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