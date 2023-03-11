Ленін мав "відпустити гріхи": у Москві чоловік спробував викрасти тіло вождя

У Москві затримали п’яного чоловіка за спробу проникнути до мавзолею і викрасти тіло Володимира Леніна.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Через цю спробу чоловіка на місце події викликали наряд швидкої допомоги. Медики виявили у затриманого психіатричний розлад на тлі сп'яніння.

У силових структурах уточнили, що чоловік у неадекватному стані мав намір потрапити до мавзолею, де, за його словами, Ленін мав "відпустити йому гріхи". Тож чоловік був затриманий і переданий медикам.

Нагадаємо, це вже не перший такий інцидент цього року в Москві. Так, на початку лютого ще один чоловік теж спробував відкрити мавзолей та викрасти тіло Леніна. Чоловіка теж затримали і передали медикам.

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