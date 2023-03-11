У Підмосков'ї спалахнула пожежа: вогонь охопив 5 тисяч м. кв. заводу

Вогнеборці намагаються загасити пожежу в Московській області.
Займання сталося у будівлі з виробництва пластику за адресою вулиця Майора Алексєєва 29, будівля 101.
Про це повідомляє в МНС Росії у соціальних мережах.
Попередня площа пожежі – 5 000 кв.м, сталося обвалення покрівлі. До гасіння пожежі залучається 55 осіб та 17 одиниць техніки.
Інформація про постраждалих не надходила.
О 02:35 пожежу локалізовано на площі 5 000 кв.м.
Нагадаємо, у Москві 27 лютого спалахнув вагон на станції метро Спортивна.
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