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У Підмосков'ї спалахнула пожежа: вогонь охопив 5 тисяч м. кв. заводу

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
489
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У Підмосков'ї спалахнула пожежа: вогонь охопив 5 тисяч м. кв. заводу

Фото: Mash

Вогнеборці намагаються загасити пожежу в Московській області.

Займання сталося у будівлі з виробництва пластику за адресою вулиця Майора Алексєєва 29, будівля 101.

Про це повідомляє в МНС Росії у соціальних мережах.

Попередня площа пожежі – 5 000 кв.м, сталося обвалення покрівлі. До гасіння пожежі залучається 55 осіб та 17 одиниць техніки.

Інформація про постраждалих не надходила.

О 02:35 пожежу локалізовано на площі 5 000 кв.м.

Нагадаємо, у Москві 27 лютого спалахнув вагон на станції метро Спортивна.

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Дата публікації
Перегляди
489
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