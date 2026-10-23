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Побутову техніку часто сприймають як щось звичне і безпечне, ігноруючи інструкції та попередження. Однак фахівці нагадують, що електрика становить серйозну небезпеку, а порушення правил експлуатації можуть призвести до пожеж. Особливо високий ризик несуть прилади, які сильно нагріваються і використовуються регулярно.

Про це пише Daily Mail.

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Статистика свідчить, що лідером у рейтингу побутової техніки, яка стала причиною пожеж, є електричні плити та духовки, на другому місці — варильні поверхні.

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На думку експертів організації Electrical Safety First, головною причиною пожеж, пов’язаних з електрообладнанням у побуті, є його неправильна експлуатація. Сюди входить безліч ситуацій: від нехтування очищенням фільтра для ворсу в сушильній машині до перевантаження подовжувача потужними побутовими приладам.

Переважна більшість таких інцидентів відбувається на кухні, тому цілком імовірно, що причиною пожежі є необережні дії під час приготування їжі. Експерти зазначають, що найчастіше пожежі пов’язані з кухонними плитами, конфорками, грилем та мікрохвильовими печами.

До числа інших поширених причин побутових пожеж належать пральні та посудомийні машини, холодильники, зарядні пристрої для акумуляторів та електричні ковдри. Втім, вчені зазначають, що причиною загорянь можуть стати навіть на перший погляд нешкідливі пристрої.

Раніше повідомлялося, що одночасне підключення кількох потужних побутових приладів до одного подовжувача може призвести до перегріву кабелю, оплавлення ізоляції та виникнення пожежі в оселі.

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