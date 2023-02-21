У центрі Москви горить готель "МКМ": люди з вікон гукають на допомогу (відео)

Один із сусідів навмисне підпалив речі у коридорі.

У центрі Москви спалахнула пожежа в готелі "МКМ" ввечері 21 лютого, рятувальники евакуюють звідти людей.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

У МНС повідомили, що інформація про пожежу на вул. Міжнародна, 15 надійшло о 21:20.

"За попередньою інформацією, відбувається загоряння на 5 поверсі 16-поверхової будівлі. Зараз проводиться гасіння. Пожежниками врятовано 3 людей маршовими сходами", – йдеться в заяві МНС.

Згодом там уточнили, що врятовано вже 50 людей, з них 7 дітей.

Водночас російські пабліки інформують, що у будинку один із сусідів спеціально підпалив речі у коридорі. За словами очевидців, у сусідніх квартирах перебувають троє дорослих та сім'я з дітьми, вони просять про допомогу.

За даними медиків, під час пожежі постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина.

Нагадаємо, у Москві в ніч проти 14 лютого спалахнула сильна пожежа нібито на території автосервісу. На місці інциденту було чутно вибухи.

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