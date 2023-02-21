В центре Москвы горит гостиница "МКМ": люди из окон зовут на помощь (видео)

Один из соседей умышленно поджег вещи в коридоре.
В центре Москвы загорелся пожар в гостинице "МКМ" вечером 21 февраля, спасатели эвакуируют оттуда людей.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
В МЧС сообщили, что информация о пожаре по ул. Международная, 15 поступило в 21:20.
"По предварительной информации, происходит возгорание на 5 этаже 16-этажного здания. Сейчас проводится тушение. Пожарными спасены 3 человека маршевой лестницей", – говорится в заявлении МЧС.
Впоследствии там уточнили, что спасены уже 50 человек, из них 7 детей.
В то же время российские паблики информируют, что в доме один из соседей специально поджег вещи в коридоре. По словам очевидцев, в соседних квартирах находятся трое взрослых и семья с детьми, они просят о помощи.
По данным медиков, во время пожара пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.
Напомним, в Москве в ночь на 14 февраля вспыхнул сильный пожар якобы на территории автосервиса. На месте инцидента были слышны взрывы.
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