Сейсмолог предупреждает о новых землетрясениях в Турции

Впрочем, они не будут такой силы, как предыдущие.

В Турции сохраняется опасность повторных землетрясений. Теперь осторожно нужно быть жителям города Адана. Ведь там есть ответвление Восточно-Анатолийского разлома.

Такое мнение высказал профессор, доктор геологических наук Начи Герюр, пишет Оgretmenlericin.

"Когда в каком-то месте происходит землетрясение, часть высвободившейся энергии также передается на север-юг, например, согласно масштабу этого разлома, часть ее передается на север, а часть – на юг. Другими словами, энергия не полностью разряжается и рассеивается в атмосфере", – объяснил ученый.

Накануне 20 февраля произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла в провинции Хатай. По словам Герюра, – не мало.

"Когда произошло землетрясение в Кахраманмараше (первый 6 февраля – Ред.), я сообщил, что Турции следует обратить внимание на бассейн вокруг города Адана и регион Хатай на юге. Поскольку там будет происходить передача энергии к неразрывным разломам, они могут разорваться и повлечь за собой землетрясения. Сейчас это землетрясение произошло в Хатае. Мы не ожидаем сильного землетрясения на разломе Олюдениз — на участке от городов Мараш до города Хатая в пределах Турции", — подчеркнул он.

Осторожным нужно городу Адана. По словам проэсора, возможно, туда передавалась энергия, что может вызвать еще одно землетрясение.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Впоследствии были еще два – магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Погибли, по меньшей мере, 40,6 тыс. человек в Турции и еще более 5,8 тыс. в Сирии.

Вечером 18 февраля в провинции Кахраманмараш снова произошли подземные толчки магнитудой 5,1. К счастью, на этот раз толчки были гораздо меньшей интенсивности.

Уже 20 февраля произошло два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 балла. По меньшей мере 6 человек погибли и 294 человека получили ранения.

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