Сейсмолог попереджає про нові землетруси у Туреччині

Втім, вони не будуть такої сили, як попердні.

У Туреччині зберігається небезпека повторних землетрусів. Тепер обережним потрібно бути мешканцям міста Адана. Адже там є відгалуження Східно-Анатолійського розлому.

Таку думку висловив професор, доктор геологічних наук Начі Гьорюр, пише Оgretmenlericin.

"Коли в якомусь місці відбувається землетрус, частина вивільненої енергії також передається на північ-південь, наприклад, відповідно до масштабу цього розлому, частина її передається на північ, а частина - на південь. Іншими словами, енергія не повністю розряджається і розсіюється в атмосфері", - пояснив науковець.

Напередодні 20 лютого, сталися два землетруси магнітудою 6,4 та 5,8 бала у провінції Хатай. За словами Гьорюра, - не мало.

"Коли стався землетрус у Кахраманмараші (перший 6 лютого - Ред.), я повідомив, що Туреччині слід звернути увагу на басейн навколо міста Адана та регіон Хатай на півдні. Оскільки там відбуватиметься передача енергії до нерозривних розломів, вони можуть розірватися та спричинити землетруси. Зараз цей землетрус стався в Хатаї. Ми не очікуємо сильного землетрусу на розломі Олюденіз - на ділянці від міст Мараш до міста Хатая в межах Туреччини", - наголосив він.

Обережним потрібно місту Адана. За словами проесора, можливо, туди передавалася енергія, що може викликати ще один землетрус.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6 бала. Загинуло щонаменше 40,6 тис. людей у Туреччині та ще понад 5,8 тис. у Сирії.

Увечері 18 лютого у провінції Кахраманмараш знову сталися підземні поштовхи магнітудою 5,1. На щастя, цього разу поштовхи були значно меншої інтенсивності.

Вже 20 лютого сталися два нові землетруси магнітудою 6,4 та 5,8 бала. Щонайменше 6 людей загинули та 294 особи зазнали поранень.

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