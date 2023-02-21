Нові землетруси у Туреччині: щонайменше 6 людей загинули, ще 294 постраждали

Туреччину сколихнули нові землетруси магнітудою 5,8 та 6,4.
Після нових землетрусів, які сталися у Туреччині, щонайменше 6 людей загинули та 294 особи зазнали поранень. Ще 18 із серйозними пораненнями доставили до Адани та Дертйол повітряним та наземним транспортом.
Про це інформує NTV.
Зазначається, що у постраждалих районах розпочалися пошуково-рятувальні роботи.
За словами міністра, землетрус о 20:04 стався у районі Дефне турецької провінції Хатай. Його магнітуда сягнула 6,4. Підземні поштовхи відчували в інших провінціях.
Згодом, о 20:07, у провінції Хатай почався інший землетрус магнітудою 5,8. Епіцентром став Самандаг. Загалом після землетрусу магнітудою у 6,4 у Туреччині відбулись ще 32 афтершоки.
До регіону направили велику кількість медико-санітарних та пошуково-рятувальних груп після того, як стало відомо, що у деяких кварталах районів Дефне та Самандаг руйнуються будівлі та що під завалами перебувають люди. Людей закликають не перебувати у небезпечних будинках.
Зокрема 3 із загиблих намагались забрати свої речі у напівзруйнованих будинках. На жаль, будівлі завалились і люди опинилися під завалами. Рятувальники вже дістали їхні тіла.
Землетруси у Туреччині
Нагадаємо, що у Туреччині в понеділок, 20 лютого, сталися два нові землетруси магнітудою 6,4 та 5,8 бала.
Щонайменше 40,6 тисячі людей загинули внаслідок землетрусів у Туреччині та ще понад 5,8 тисячі людей - у Сирії. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені близько 84 тисячі будівель.
У Туреччині на десятий день після потужного землетрусу з-під завалів дістали двох підлітків: 17-річну дівчину та 14-річного хлопця.\
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