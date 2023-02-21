Міністр оборони Німеччини Пісторіус закликав партнерів постачати Україні більше танків

Борис Пісторіус наголосив, що деякі країни не поспішають з відправленням танків Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 20 лютого, під час візиту до Мунстера, де навчають українських військових, наголосив, що привітав би рішення інших західних країн постачати Україні більше танків Leopard німецького виробництва.

Про це пише DW.

"Якщо інші країни здійснять постачання танків, я це вітатиму, особливо в плані моделей Leopard 2A6", - сказав міністр.

Міністр оборони Німеччині підкреслив, частина країн, які раніше звинувачували ФРН у блокуванні постачань танків Україні, тепер самі не поспішають це робити.

Він також зазначив, що Німеччина продовжить навчати українських військових керувати танками Leopard.

"Ми проводимо навчання всіх, на кого надходить запит від України, всіх, кого ми можемо навчити у межах наших можливостей. Тому ми ці можливості розширюємо", - зазначив Пісторіус.

Щодо ситуації з постачанням танків Leopard 2A6 Нідерландами, міністр вкотре наголосив, що "нідерландці не мають танків Leopard 2A6". Нідерланди лише орендують вказані машини.

"У них є тільки танки в нашій дивізії, в спільній бригаді, і про їхнє постачання не йдеться. Запитів на тему того, щоб надати (Україні - ред.) ці танки, не було", - заявив Пісторіус і додав, що окремо обговорював цю тему з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен у Брюсселі.

Постачання танків Leopard Україні

Наприкінці минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та його союзники швидко створять для України два батальйони бойових танків.

Борис Пісторіус зауважив, що Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити до України Leopard 2A6: 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три – Португалія.

Португалія готова відправити до України три бойові танки Leopard 2 A6 у березні 2023-го.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Варшава планує передасть Україні Leopard 2 упродовж одного-двох місяців. Протягом цього терміну також планують відправити й танки PT-91.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

Німеччина розраховує передати Україні танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня.

Читайте також: