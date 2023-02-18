Дуда повідомив, коли Україна отримає танки від Польщі

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Варшава планує передасть Україні Leopard 2 упродовж одного-двох місяців. Протягом цього терміну також планують відправити й танки PT-91.

Про це глава Польщі сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Я думаю, що цей термін (один-два місяці - Ред.) абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на цей час проходять у Свєнтошуві", - сказав Дуда.

За його словами, зараз на території Польщі українські військові продовжують навчання на танках і тренажерах. Також відбувається повна підготовка з обслуговування танків.

Нагадаємо, Дуда заявляв, що Україні потрібно передати сучасні винищувачі, щоб допомогти Силам оборони відбити російську агресію. Та оскільки це потребує часу для навчання українських пілотів, вони наразі можуть отримати від Польщі добре знайомі їм радянські МіГ-29.

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