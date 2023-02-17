Президент Польщі заявив про готовність передати Україні винищувачі

Польські МіГ-29 радянського виробництва не потребують тривалого навчання українських пілотів, які щодня літають на таких бойових машинах.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні потрібно передати сучасні винищувачі, щоб допомогти Силам оборони відбити російську агресію. Та оскільки це потребує часу для навчання українських пілотів, вони наразі можуть отримати від Польщі добре знайомі їм радянські МіГ-29.

Про це польський лідер заявив в інтерв’ю Sky News.

"Це літаки, якими українські пілоти можуть керувати одразу, тому що на такій техніці вони літають", – наголосив він.

За словами Анджея Дуди, винищувачі МіГ-29 можна було відправити в Україну ще раніше.

"Пожертвування цього озброєння Україні забезпечить важливу підтримку, тому що дозволить певною мірою врівноважувати перевагу росіян у повітрі", - наголосив він.

Однак, за його словами, тільки на цьому зупинятися не потрібно.

"Їм [ЗСУ] також у майбутньому знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над Збройними силами Росії, зараз цінно", - заявив Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше президент Польщі пояснив, що винищувачі F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".

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