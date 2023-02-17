Президент Польши заявил о готовности передать Украине истребители

Польские МиГ-29 советского производства не нуждаются в длительном обучении украинских пилотов, ежедневно летающих на таких боевых машинах.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине следует передать современные истребители, чтобы помочь Силам обороны отразить российскую агрессию. Но поскольку это требует времени для обучения украинских пилотов, они могут получить от Польши хорошо знакомые им советские МиГ-29.

Об этом польский лидер заявил в интервью Sky News.

"Это самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять сразу, потому что на такой технике они летают", – подчеркнул он.

По словам Анджея Дуды, истребители МиГ-29 можно было отправить в Украину еще раньше.

"Пожертвование этого вооружения Украине обеспечит важную поддержку, потому что позволит в определенной степени уравновешивать преимущество россиян в воздухе", — подчеркнул он.

Однако, по его словам, только на этом останавливаться не нужно.

"Им [ВСУ] также в будущем понадобятся современные самолеты, истребители. Все, что позволяет им обладать технологическим преимуществом над Вооруженными силами России, сейчас ценно", — заявил Анджей Дуда.

Напомним, ранее президент Польши пояснил, что истребители F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".

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